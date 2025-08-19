https://ria.ru/20250819/udar-2036261999.html

ВС России ударили по НПЗ, снабжающему ВСУ горючим

ВС России ударили по НПЗ, снабжающему ВСУ горючим - РИА Новости, 19.08.2025

ВС России ударили по НПЗ, снабжающему ВСУ горючим

Российские военные ударили по нефтеперерабатывающему заводу, который снабжает горючим группировки ВСУ в Донбассе, сообщило Минобороны. РИА Новости, 19.08.2025

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Российские военные ударили по нефтеперерабатывающему заводу, который снабжает горючим группировки ВСУ в Донбассе, сообщило Минобороны."Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены", — отметили там.Удар нанесли в ночь на вторник высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотниками.Кроме того, артиллерия, беспилотные и ракетные войска поразили склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, цех сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты ВС России регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

