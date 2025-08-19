Рейтинг@Mail.ru
ВС России ударили по НПЗ, снабжающему ВСУ горючим - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:07 19.08.2025 (обновлено: 15:10 19.08.2025)
https://ria.ru/20250819/udar-2036261999.html
ВС России ударили по НПЗ, снабжающему ВСУ горючим
ВС России ударили по НПЗ, снабжающему ВСУ горючим - РИА Новости, 19.08.2025
ВС России ударили по НПЗ, снабжающему ВСУ горючим
Российские военные ударили по нефтеперерабатывающему заводу, который снабжает горючим группировки ВСУ в Донбассе, сообщило Минобороны. РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T12:07:00+03:00
2025-08-19T15:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
вооруженные силы украины
украина
дмитрий песков
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151780/13/1517801314_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_b0f832cb403d9c6152ac13fefbb49033.jpg
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Российские военные ударили по нефтеперерабатывающему заводу, который снабжает горючим группировки ВСУ в Донбассе, сообщило Минобороны."Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены", — отметили там.Удар нанесли в ночь на вторник высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотниками.Кроме того, артиллерия, беспилотные и ракетные войска поразили склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, цех сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты ВС России регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250818/kiev-2035919391.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донбасс
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151780/13/1517801314_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_1f15608d61f84debc96a0f9aeec42264.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донбасс, вооруженные силы украины, украина, дмитрий песков, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России ударили по НПЗ, снабжающему ВСУ горючим

ВС России нанесли групповой удар по НПЗ, снабжающему горючим ВСУ в Донбассе

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкКомандный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Командный пункт. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Российские военные ударили по нефтеперерабатывающему заводу, который снабжает горючим группировки ВСУ в Донбассе, сообщило Минобороны.
«
"Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены", — отметили там.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Приглашение на казнь: у Киева не осталось вариантов
18 августа, 08:00
Удар нанесли в ночь на вторник высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотниками.
Кроме того, артиллерия, беспилотные и ракетные войска поразили склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, цех сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты ВС России регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонбассВооруженные силы УкраиныУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала