19.08.2025
16:31 19.08.2025
В Финляндии в сентябре пройдут сухопутные учения
В Финляндии в сентябре пройдут сухопутные учения - РИА Новости, 19.08.2025
В Финляндии в сентябре пройдут сухопутные учения
Сухопутные учения с участием около 700 военнослужащих пройдут на западе Финляндии с 29 августа по 5 сентября, сообщают во вторник финские сухопутные силы. РИА Новости, 19.08.2025
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Сухопутные учения с участием около 700 военнослужащих пройдут на западе Финляндии с 29 августа по 5 сентября, сообщают во вторник финские сухопутные силы. "Региональные оборонительные учения Kinetic Stronghold 25 под руководством бригады "Пори" соберут около 700 военнослужащих в период с 29 августа по 5 сентября", - говорится в сообщении на сайте сухопутных сил. Как уточняют сухопутные силы, в учениях примут участие не только подразделения бригады "Пори", но и прибрежной флотилии, бригады "Уусимаа" и пограничной охраны, а также представители различных ведомств региона. По данным сухопутных сил, маневры начнутся с огневого этапа на полигоне в общине Сякюля на юго-западе страны. В основном в учениях будут принимать участие призывники и резервисты, отмечают сухопутные силы. "Одной из целей учений является отработка навыков профессиональных военных, а также обучение резервистов и призывников задачам местной обороны, таким как защита объектов, патрулирование территории и оказание помощи другим ведомствам", - подчеркивается в сообщении сухопутных сил. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее рассказал РИА Новости, что Финляндия после вступления в НАТО в апреле 2023 года наращивает число национальных учений, на 2025 год запланировано 115 маневров. Посол напомнил, что в 2024 году финская территория была впервые задействована в крупных маневрах альянса. В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
В Финляндии в сентябре пройдут сухопутные учения

На западе Финляндии с 29 августа по 5 сентября пройдут сухопутные учения

Флаг Финляндии
Флаг Финляндии
Флаг Финляндии
Флаг Финляндии. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Сухопутные учения с участием около 700 военнослужащих пройдут на западе Финляндии с 29 августа по 5 сентября, сообщают во вторник финские сухопутные силы.
"Региональные оборонительные учения Kinetic Stronghold 25 под руководством бригады "Пори" соберут около 700 военнослужащих в период с 29 августа по 5 сентября", - говорится в сообщении на сайте сухопутных сил.
Как уточняют сухопутные силы, в учениях примут участие не только подразделения бригады "Пори", но и прибрежной флотилии, бригады "Уусимаа" и пограничной охраны, а также представители различных ведомств региона.
По данным сухопутных сил, маневры начнутся с огневого этапа на полигоне в общине Сякюля на юго-западе страны. В основном в учениях будут принимать участие призывники и резервисты, отмечают сухопутные силы.
"Одной из целей учений является отработка навыков профессиональных военных, а также обучение резервистов и призывников задачам местной обороны, таким как защита объектов, патрулирование территории и оказание помощи другим ведомствам", - подчеркивается в сообщении сухопутных сил.
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее рассказал РИА Новости, что Финляндия после вступления в НАТО в апреле 2023 года наращивает число национальных учений, на 2025 год запланировано 115 маневров. Посол напомнил, что в 2024 году финская территория была впервые задействована в крупных маневрах альянса.
В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
