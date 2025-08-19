https://ria.ru/20250819/uchenija-2036205239.html
На Каспийской флотилии стартовали зачетно-тактические учения
На Каспийской флотилии стартовали зачетно-тактические учения - РИА Новости, 19.08.2025
На Каспийской флотилии стартовали зачетно-тактические учения
Двусторонние зачетно-тактические учения стартовали на Каспийской флотилии, в них задействованы более десяти боевых кораблей, сообщили в пресс-службе флотилии. РИА Новости, 19.08.2025
безопасность
каспийская флотилия
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Двусторонние зачетно-тактические учения стартовали на Каспийской флотилии, в них задействованы более десяти боевых кораблей, сообщили в пресс-службе флотилии. "На Каспийской флотилии (КФл) стартовало двустороннее зачетно-тактическое учение (ЗТУ) разнородных тактических групп с отработкой задач по предназначению в морских полигонах боевой подготовки Каспийского моря", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ходе учений военнослужащие Каспийской флотилии будут отрабатывать противоминные действия, противовоздушную оборону с выполнением учебно-боевых стрельб, выполнение артиллерийских стрельб по береговым целям, а также эпизоды борьбы за живучесть и ведения противодиверсионной обороны на незащищенном рейде. По данным пресс-службы, всего в учениях задействовано более 10 боевых кораблей, в том числе ракетный корабль "Дагестан", малые ракетные корабли "Туча", "Амур" "Углич" и "Великий Устюг", малые артиллерийские корабли "Астрахань" и "Махачкала", а также базовые тральщики. Целью учений является отработка различных вариантов действий корабельных тактических групп Каспийской флотилии, отметили в пресс-службе.
На Каспийской флотилии стартовали зачетно-тактические учения
На Каспийской флотилии стартовали двусторонние зачетно-тактические учения
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Двусторонние зачетно-тактические учения стартовали на Каспийской флотилии, в них задействованы более десяти боевых кораблей, сообщили в пресс-службе флотилии.
"На Каспийской флотилии (КФл) стартовало двустороннее зачетно-тактическое учение (ЗТУ) разнородных тактических групп с отработкой задач по предназначению в морских полигонах боевой подготовки Каспийского моря", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе учений военнослужащие Каспийской флотилии
будут отрабатывать противоминные действия, противовоздушную оборону с выполнением учебно-боевых стрельб, выполнение артиллерийских стрельб по береговым целям, а также эпизоды борьбы за живучесть и ведения противодиверсионной обороны на незащищенном рейде.
По данным пресс-службы, всего в учениях задействовано более 10 боевых кораблей, в том числе ракетный корабль "Дагестан", малые ракетные корабли "Туча", "Амур" "Углич" и "Великий Устюг", малые артиллерийские корабли "Астрахань" и "Махачкала", а также базовые тральщики.
Целью учений является отработка различных вариантов действий корабельных тактических групп Каспийской флотилии, отметили в пресс-службе.