На Каспийской флотилии стартовали зачетно-тактические учения

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Двусторонние зачетно-тактические учения стартовали на Каспийской флотилии, в них задействованы более десяти боевых кораблей, сообщили в пресс-службе флотилии. "На Каспийской флотилии (КФл) стартовало двустороннее зачетно-тактическое учение (ЗТУ) разнородных тактических групп с отработкой задач по предназначению в морских полигонах боевой подготовки Каспийского моря", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ходе учений военнослужащие Каспийской флотилии будут отрабатывать противоминные действия, противовоздушную оборону с выполнением учебно-боевых стрельб, выполнение артиллерийских стрельб по береговым целям, а также эпизоды борьбы за живучесть и ведения противодиверсионной обороны на незащищенном рейде. По данным пресс-службы, всего в учениях задействовано более 10 боевых кораблей, в том числе ракетный корабль "Дагестан", малые ракетные корабли "Туча", "Амур" "Углич" и "Великий Устюг", малые артиллерийские корабли "Астрахань" и "Махачкала", а также базовые тральщики. Целью учений является отработка различных вариантов действий корабельных тактических групп Каспийской флотилии, отметили в пресс-службе.

