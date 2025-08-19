Приднестровье попросило ЦИК Молдавии открыть больше избирательных участков

https://ria.ru/20250819/uchastok-2036245495.html

КИШИНЕВ, 19 авг - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Молдавии получила запросы от властей Приднестровья об открытии большего количества избирательных участков для парламентских выборов, заявил вице-председатель ЦИК Павел Постикэ. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Для жителей Приднестровья власти Молдавии традиционно открывают избирательные участки на правом берегу Днестра. Так, на последних президентских выборах в Молдавии, которые прошли в ноябре прошлого года, для приднестровских избирателей было открыто 30 участков. На предстоящих парламентских выборах Кишинев планирует сократить это число. "Мы получили запросы от так называемого министра иностранных дел, от постоянного бюро так называемого парламента региона, от глав районных администраций. Все обращения как под копирку. Это скоординированные действия", - заявил Постикэ в эфире телеканала Realitatea. По его словам, исходя из количества избирателей, участвовавших в последних трёх выборах, в Приднестровском регионе следует открыть всего лишь 10 избирательных участков. "Если проанализировать Избирательный кодекс, в Приднестровском регионе мы должны открыть около 10 избирательных участков… В 2020, 2021 и 2024 годах проголосовало от 26 до 31 тысячи человек. Среднее число — 28 тысяч. Если один участок рассчитан на 3 тысячи избирателей, это значит, что мы должны открыть 10 участков", - объяснил свою позицию Постикэ. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

