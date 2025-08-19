https://ria.ru/20250819/tramp-2036392338.html
Белый дом ответил на вопрос о гарантиях для Украины после ухода Трампа
2025-08-19T20:57:00+03:00
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп понимает, что будущие гарантии безопасности для Украины должны оставаться в силе после завершения срока его полномочий, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Он понимает необходимость этого, о чем говорил вчера, и что он собирается делать", - сообщила она журналистам на брифинге на вопрос о предоставлении Киеву гарантий безопасности после завершения президентства Трампа.
