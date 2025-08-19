Рейтинг@Mail.ru
Белый дом ответил на вопрос о гарантиях для Украины после ухода Трампа
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:57 19.08.2025
Белый дом ответил на вопрос о гарантиях для Украины после ухода Трампа
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп понимает, что будущие гарантии безопасности для Украины должны оставаться в силе после завершения срока его полномочий, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Он понимает необходимость этого, о чем говорил вчера, и что он собирается делать", - сообщила она журналистам на брифинге на вопрос о предоставлении Киеву гарантий безопасности после завершения президентства Трампа.
Белый дом ответил на вопрос о гарантиях для Украины после ухода Трампа

Левитт: Трамп понимает, что гарантии для Украины должны работать после его ухода

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп понимает, что будущие гарантии безопасности для Украины должны оставаться в силе после завершения срока его полномочий, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Он понимает необходимость этого, о чем говорил вчера, и что он собирается делать", - сообщила она журналистам на брифинге на вопрос о предоставлении Киеву гарантий безопасности после завершения президентства Трампа.
Президент США Дональд Трамп
Трамп: Британия, Германия и Франция хотят разместить войска на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
