Белый дом ответил на вопрос о гарантиях для Украины после ухода Трампа

2025-08-19T20:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

дональд трамп

ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп понимает, что будущие гарантии безопасности для Украины должны оставаться в силе после завершения срока его полномочий, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Он понимает необходимость этого, о чем говорил вчера, и что он собирается делать", - сообщила она журналистам на брифинге на вопрос о предоставлении Киеву гарантий безопасности после завершения президентства Трампа.

украина

сша

2025

в мире, украина, сша, дональд трамп