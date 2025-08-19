https://ria.ru/20250819/tramp-2036386817.html
Трамп заявил, что рассчитывает попасть в рай
Трамп заявил, что рассчитывает попасть в рай - РИА Новости, 19.08.2025
Трамп заявил, что рассчитывает попасть в рай
Трамп заявил, что рассчитывает попасть в рай

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что хочет попытаться попасть в рай.
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что хочет попытаться попасть в рай."Если у меня получится сделать так, чтобы семь тысяч человек не гибли каждую неделю, думаю, будет хорошо. Если я смогу попасть в рай, то это (мир на Украине — прим.ред.) будет одной из причин", — пошутил Трамп.Он добавил, что "спас множество жизней" при урегулировании конфликта между Пакистаном и Индией.Накануне Трамп провел в Белом доме переговоры с Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Владимиру Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
Трамп заявил, что рассчитывает попасть в рай
