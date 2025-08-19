Рейтинг@Mail.ru
Немецкий политолог высказался о политике Трампа по Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:25 19.08.2025
Немецкий политолог высказался о политике Трампа по Украине
Немецкий политолог высказался о политике Трампа по Украине
Президент США Дональд Трамп под угрозой развала НАТО заставил Европу поддержать миротворчество на Украине, но они по-прежнему выдвигают требования и пытаются... РИА Новости, 19.08.2025
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп под угрозой развала НАТО заставил Европу поддержать миротворчество на Украине, но они по-прежнему выдвигают требования и пытаются затащить американцев назад в сопротивление Россией, заявил РИА Новости немецкий политолог Александр Рар. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. "Трамп заставил Европу под угрозой развала НАТО и лишения европейцев американского ядерного зонтика поддержать миротворчество на Украине. США не нужен длительный геополитический конфликт в Европе, также не нужна перманентная борьба с Россией. Америка не хочет больше платить за европейскую безопасность, Европа должна создать свою собственную обороноспособность, которой сегодня нет. Понимая дилемму, европейцы склонили головы перед Трампом", - заявил политолог. По его мнению, без инициатив американского президента мир бы приблизился к точке невозврата - война России с НАТО стала бы вопросом времени, поскольку европейцы следовали прямому курсу на "стратегическое поражение России" и не хотели проявлять ни малейшего интереса к мирному соглашению по Украине. Однако и сейчас, как считает Рар, европейцы не сдаются и по-прежнему выдвигают требования, так как саммит Трампа с Путиным и Зеленским без их участия для них "кошмарный сон". "Они не хотят, чтобы США и Россия договорились над их головами о новом порядке в Европе. Европейцы пытаются затащить американцев назад в сопротивление Россией, надеясь, что в конце концов Трамп будет вводить новые санкции против России. А надежда Зеленского - втянуть хотя бы европейскую часть НАТО в войну с Россией", - заявил Рар. Он отметил, что Трамп и Путин положили основу для дорожной карты для мирного решения конфликта, но это европейцев не устраивает, хотя они прекрасно понимают, что территория, которая попала под контроль России, для Украины потеряна. "Теперь они развертывают свой план хотя бы получить возможность - уже вне рамках НАТО (прием Украины в НАТО исключен по определению) - поставить свои "миротворческие войска" на территории хотя бы Западной Украины. Геополитического противостояния Россия-Запад никто не отменял", - заключил политолог. Семнадцатого августа по итогам встречи так называемой "коалиции желающих" канцелярия премьера Британии опубликовала заявление. Из него следует, что лидеры государств "коалиции" подчеркнули свою "готовность развернуть контингент сразу после прекращения боевых действий", а также "готовность обеспечить безопасность воздушного и морского пространства Украины", как и "готовность содействовать восстановлению вооруженных сил Украины". В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Немецкий политолог высказался о политике Трампа по Украине

Политолог Рар: Трамп заставил Европу поддерживать миротворчество на Украине

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп под угрозой развала НАТО заставил Европу поддержать миротворчество на Украине, но они по-прежнему выдвигают требования и пытаются затащить американцев назад в сопротивление Россией, заявил РИА Новости немецкий политолог Александр Рар.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС.
"Трамп заставил Европу под угрозой развала НАТО и лишения европейцев американского ядерного зонтика поддержать миротворчество на Украине. США не нужен длительный геополитический конфликт в Европе, также не нужна перманентная борьба с Россией. Америка не хочет больше платить за европейскую безопасность, Европа должна создать свою собственную обороноспособность, которой сегодня нет. Понимая дилемму, европейцы склонили головы перед Трампом", - заявил политолог.
По его мнению, без инициатив американского президента мир бы приблизился к точке невозврата - война России с НАТО стала бы вопросом времени, поскольку европейцы следовали прямому курсу на "стратегическое поражение России" и не хотели проявлять ни малейшего интереса к мирному соглашению по Украине. Однако и сейчас, как считает Рар, европейцы не сдаются и по-прежнему выдвигают требования, так как саммит Трампа с Путиным и Зеленским без их участия для них "кошмарный сон".
"Они не хотят, чтобы США и Россия договорились над их головами о новом порядке в Европе. Европейцы пытаются затащить американцев назад в сопротивление Россией, надеясь, что в конце концов Трамп будет вводить новые санкции против России. А надежда Зеленского - втянуть хотя бы европейскую часть НАТО в войну с Россией", - заявил Рар.
Он отметил, что Трамп и Путин положили основу для дорожной карты для мирного решения конфликта, но это европейцев не устраивает, хотя они прекрасно понимают, что территория, которая попала под контроль России, для Украины потеряна.
"Теперь они развертывают свой план хотя бы получить возможность - уже вне рамках НАТО (прием Украины в НАТО исключен по определению) - поставить свои "миротворческие войска" на территории хотя бы Западной Украины. Геополитического противостояния Россия-Запад никто не отменял", - заключил политолог.
Семнадцатого августа по итогам встречи так называемой "коалиции желающих" канцелярия премьера Британии опубликовала заявление. Из него следует, что лидеры государств "коалиции" подчеркнули свою "готовность развернуть контингент сразу после прекращения боевых действий", а также "готовность обеспечить безопасность воздушного и морского пространства Украины", как и "готовность содействовать восстановлению вооруженных сил Украины".
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Специальная военная операция на Украине
 
 
