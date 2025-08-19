https://ria.ru/20250819/tramp-2036386501.html

Немецкий политолог высказался о политике Трампа по Украине

Немецкий политолог высказался о политике Трампа по Украине - РИА Новости, 19.08.2025

Немецкий политолог высказался о политике Трампа по Украине

Президент США Дональд Трамп под угрозой развала НАТО заставил Европу поддержать миротворчество на Украине, но они по-прежнему выдвигают требования и пытаются... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T20:25:00+03:00

2025-08-19T20:25:00+03:00

2025-08-19T20:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

европа

дональд трамп

александр рар

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d83a88d351cfdb0232adecb2f1fcc343.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп под угрозой развала НАТО заставил Европу поддержать миротворчество на Украине, но они по-прежнему выдвигают требования и пытаются затащить американцев назад в сопротивление Россией, заявил РИА Новости немецкий политолог Александр Рар. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. "Трамп заставил Европу под угрозой развала НАТО и лишения европейцев американского ядерного зонтика поддержать миротворчество на Украине. США не нужен длительный геополитический конфликт в Европе, также не нужна перманентная борьба с Россией. Америка не хочет больше платить за европейскую безопасность, Европа должна создать свою собственную обороноспособность, которой сегодня нет. Понимая дилемму, европейцы склонили головы перед Трампом", - заявил политолог. По его мнению, без инициатив американского президента мир бы приблизился к точке невозврата - война России с НАТО стала бы вопросом времени, поскольку европейцы следовали прямому курсу на "стратегическое поражение России" и не хотели проявлять ни малейшего интереса к мирному соглашению по Украине. Однако и сейчас, как считает Рар, европейцы не сдаются и по-прежнему выдвигают требования, так как саммит Трампа с Путиным и Зеленским без их участия для них "кошмарный сон". "Они не хотят, чтобы США и Россия договорились над их головами о новом порядке в Европе. Европейцы пытаются затащить американцев назад в сопротивление Россией, надеясь, что в конце концов Трамп будет вводить новые санкции против России. А надежда Зеленского - втянуть хотя бы европейскую часть НАТО в войну с Россией", - заявил Рар. Он отметил, что Трамп и Путин положили основу для дорожной карты для мирного решения конфликта, но это европейцев не устраивает, хотя они прекрасно понимают, что территория, которая попала под контроль России, для Украины потеряна. "Теперь они развертывают свой план хотя бы получить возможность - уже вне рамках НАТО (прием Украины в НАТО исключен по определению) - поставить свои "миротворческие войска" на территории хотя бы Западной Украины. Геополитического противостояния Россия-Запад никто не отменял", - заключил политолог. Семнадцатого августа по итогам встречи так называемой "коалиции желающих" канцелярия премьера Британии опубликовала заявление. Из него следует, что лидеры государств "коалиции" подчеркнули свою "готовность развернуть контингент сразу после прекращения боевых действий", а также "готовность обеспечить безопасность воздушного и морского пространства Украины", как и "готовность содействовать восстановлению вооруженных сил Украины". В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

https://ria.ru/20250819/tramp-2036385681.html

https://ria.ru/20250819/ukraina-2036385429.html

россия

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, европа, дональд трамп, александр рар, владимир зеленский, нато, евросоюз, вооруженные силы украины, встреча путина и трампа на аляске