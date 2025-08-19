https://ria.ru/20250819/tramp-2036358948.html

Эксперты предположили, почему Трамп хочет повысить пошлины на сталь

Эксперты предположили, почему Трамп хочет повысить пошлины на сталь - РИА Новости, 19.08.2025

Эксперты предположили, почему Трамп хочет повысить пошлины на сталь

Президент США Дональд Трамп планирует какие-то новые повышения импортных пошлин на сталь для закрытия возможных лазеек импортерам и в целом потому, что уже... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T17:34:00+03:00

2025-08-19T17:34:00+03:00

2025-08-19T17:34:00+03:00

в мире

сша

канада

мексика

дональд трамп

андрей смирнов

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035891335_0:0:3063:1722_1920x0_80_0_0_349f7fb7f00e959e5fa1b26ed899fcac.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планирует какие-то новые повышения импортных пошлин на сталь для закрытия возможных лазеек импортерам и в целом потому, что уже существующие повышенные тарифы не выполняют своей роли, считают опрошенные РИА Новости эксперты. США с 4 июня вдвое повысили импортные пошлины на сталь и алюминий - до 50% с 25% для всех стран. Американский президент Дональд Трамп ранее мотивировал это необходимостью укрепления отечественной сталелитейной индустрии. Затем, в августе, он пообещал новые пошлины. "Недостаточная эффективность текущих мер. Несмотря на 50%-ные пошлины, импорт стали продолжается, особенно в тех позициях, где у США нет полного замещения. Также компании перешли к импорту готовых изделий вместо сырья, избегая пошлин. Расширение списка на 407 позиций - попытка закрыть эти лазейки", - считает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. Сталь - это классический маркер американской промышленной мощи и предполагается, что введенные меры поспособствуют строительству заводов в США, следует также из слов аналитика. "На мой взгляд, он (Трамп - ред.) считает, что текущие пошлины на сталь эффекта особого не приносят и не принесут, поэтому он решил их поднять еще выше и тем самым защитить черную металлургию США от импорта из-за границы", - добавляет независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Но это весьма наивный подход, и идея повышения пошлин сомнительна, так как если бы металлургические предприятия Штатов могли бы удовлетворить спрос на внутреннем рынке по приемлемым ценам, то тогда бы и импорт стали был значительно ниже, оценивает он. Но кроме того, президент США использует импортные пошлины как рычаг давления в торговых переговорах с ЕС, Канадой, Мексикой и другими странами, отмечает Смирнов.

https://ria.ru/20250812/ssha-2034903888.html

сша

канада

мексика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, канада, мексика, дональд трамп, андрей смирнов, евросоюз