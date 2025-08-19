Рейтинг@Mail.ru
Эксперты предположили, почему Трамп хочет повысить пошлины на сталь - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:34 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/tramp-2036358948.html
Эксперты предположили, почему Трамп хочет повысить пошлины на сталь
Эксперты предположили, почему Трамп хочет повысить пошлины на сталь - РИА Новости, 19.08.2025
Эксперты предположили, почему Трамп хочет повысить пошлины на сталь
Президент США Дональд Трамп планирует какие-то новые повышения импортных пошлин на сталь для закрытия возможных лазеек импортерам и в целом потому, что уже... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T17:34:00+03:00
2025-08-19T17:34:00+03:00
в мире
сша
канада
мексика
дональд трамп
андрей смирнов
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035891335_0:0:3063:1722_1920x0_80_0_0_349f7fb7f00e959e5fa1b26ed899fcac.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планирует какие-то новые повышения импортных пошлин на сталь для закрытия возможных лазеек импортерам и в целом потому, что уже существующие повышенные тарифы не выполняют своей роли, считают опрошенные РИА Новости эксперты. США с 4 июня вдвое повысили импортные пошлины на сталь и алюминий - до 50% с 25% для всех стран. Американский президент Дональд Трамп ранее мотивировал это необходимостью укрепления отечественной сталелитейной индустрии. Затем, в августе, он пообещал новые пошлины. "Недостаточная эффективность текущих мер. Несмотря на 50%-ные пошлины, импорт стали продолжается, особенно в тех позициях, где у США нет полного замещения. Также компании перешли к импорту готовых изделий вместо сырья, избегая пошлин. Расширение списка на 407 позиций - попытка закрыть эти лазейки", - считает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. Сталь - это классический маркер американской промышленной мощи и предполагается, что введенные меры поспособствуют строительству заводов в США, следует также из слов аналитика. "На мой взгляд, он (Трамп - ред.) считает, что текущие пошлины на сталь эффекта особого не приносят и не принесут, поэтому он решил их поднять еще выше и тем самым защитить черную металлургию США от импорта из-за границы", - добавляет независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Но это весьма наивный подход, и идея повышения пошлин сомнительна, так как если бы металлургические предприятия Штатов могли бы удовлетворить спрос на внутреннем рынке по приемлемым ценам, то тогда бы и импорт стали был значительно ниже, оценивает он. Но кроме того, президент США использует импортные пошлины как рычаг давления в торговых переговорах с ЕС, Канадой, Мексикой и другими странами, отмечает Смирнов.
https://ria.ru/20250812/ssha-2034903888.html
сша
канада
мексика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035891335_0:0:2715:2036_1920x0_80_0_0_e01123dc8569c15db7bf09857c7b45d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, канада, мексика, дональд трамп, андрей смирнов, евросоюз
В мире, США, Канада, Мексика, Дональд Трамп, Андрей Смирнов, Евросоюз
Эксперты предположили, почему Трамп хочет повысить пошлины на сталь

Смирнов: Трамп планирует новые пошлины на сталь из-за неэффективности текущих

© РИА Новости / POOLДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / POOL
Дональд Трамп
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планирует какие-то новые повышения импортных пошлин на сталь для закрытия возможных лазеек импортерам и в целом потому, что уже существующие повышенные тарифы не выполняют своей роли, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
США с 4 июня вдвое повысили импортные пошлины на сталь и алюминий - до 50% с 25% для всех стран. Американский президент Дональд Трамп ранее мотивировал это необходимостью укрепления отечественной сталелитейной индустрии. Затем, в августе, он пообещал новые пошлины.
"Недостаточная эффективность текущих мер. Несмотря на 50%-ные пошлины, импорт стали продолжается, особенно в тех позициях, где у США нет полного замещения. Также компании перешли к импорту готовых изделий вместо сырья, избегая пошлин. Расширение списка на 407 позиций - попытка закрыть эти лазейки", - считает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.
Сталь - это классический маркер американской промышленной мощи и предполагается, что введенные меры поспособствуют строительству заводов в США, следует также из слов аналитика.
"На мой взгляд, он (Трамп - ред.) считает, что текущие пошлины на сталь эффекта особого не приносят и не принесут, поэтому он решил их поднять еще выше и тем самым защитить черную металлургию США от импорта из-за границы", - добавляет независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
Но это весьма наивный подход, и идея повышения пошлин сомнительна, так как если бы металлургические предприятия Штатов могли бы удовлетворить спрос на внутреннем рынке по приемлемым ценам, то тогда бы и импорт стали был значительно ниже, оценивает он.
Но кроме того, президент США использует импортные пошлины как рычаг давления в торговых переговорах с ЕС, Канадой, Мексикой и другими странами, отмечает Смирнов.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Немецкая автопромышленность несет миллиардные издержки из-за пошлин Трампа
12 августа, 23:27
 
В миреСШАКанадаМексикаДональд ТрампАндрей СмирновЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала