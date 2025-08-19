https://ria.ru/20250819/tramp-2036347719.html

Трамп рассказал, о чем беспокоятся европейские лидеры

Трамп рассказал, о чем беспокоятся европейские лидеры - РИА Новости, 19.08.2025

Трамп рассказал, о чем беспокоятся европейские лидеры

Европейские лидеры на прошедших в понедельник переговорах в Белом доме выражали беспокойство в связи с тем, кто будет следующим президентом США, заявил во... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T17:04:00+03:00

2025-08-19T17:04:00+03:00

2025-08-19T17:11:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

марко рубио

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151827/56/1518275678_0:0:5229:2941_1920x0_80_0_0_bc7e3e1a16208a7b7a753a1ca42bb695.jpg

ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Европейские лидеры на прошедших в понедельник переговорах в Белом доме выражали беспокойство в связи с тем, кто будет следующим президентом США, заявил во вторник американский лидер Дональд Трамп. В ходе интервью телеканалу Fox News президента США спросили, беспокоятся ли сидевшие напротив него участники тем, кто будет следующим главой Белого дома, в том числе, из-за вопроса европейской безопасности. "Да. Мы говорили об этом… Я сказал, что жизнь полна неприятных сюрпризов", - ответил Трамп. Он также прокомментировал возможность отмены будущим американским лидером пошлин на импорт европейских товаров, выразив мнение, что такого не случится. "У нас отличная скамья (возможных преемников - ред.), в ней действительно талантливые люди. Вы видите много людей, и я думаю, что в правительстве появятся отличные люди", - добавил Трамп. Ранее Трамп называл вице-президента США Джей Ди Вэнса своим "вероятным преемником" на выборах в 2028 году. Он отметил, что видит в действующем госсекретаре Марко Рубио напарника Вэнса в качестве потенциального вице-президента. В конце июля Рубио назвал Вэнса "отличным кандидатом" от республиканцев на выборах президента в 2028 году.

https://ria.ru/20250819/tramp-2036312113.html

https://ria.ru/20250819/tramp-2036341610.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, марко рубио