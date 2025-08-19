Трамп рассказал, о чем беспокоятся европейские лидеры
Трамп: европейские лидеры обеспокоены тем, кто станет следующим президентом США
© AP Photo / Evan VuccПрезидент США Дональд Трамп в Белом доме. 9 апреля 2018
Президент США Дональд Трамп в Белом доме. 9 апреля 2018 . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Европейские лидеры на прошедших в понедельник переговорах в Белом доме выражали беспокойство в связи с тем, кто будет следующим президентом США, заявил во вторник американский лидер Дональд Трамп.
В ходе интервью телеканалу Fox News президента США спросили, беспокоятся ли сидевшие напротив него участники тем, кто будет следующим главой Белого дома, в том числе, из-за вопроса европейской безопасности.
"Да. Мы говорили об этом… Я сказал, что жизнь полна неприятных сюрпризов", - ответил Трамп.
Он также прокомментировал возможность отмены будущим американским лидером пошлин на импорт европейских товаров, выразив мнение, что такого не случится.
"У нас отличная скамья (возможных преемников - ред.), в ней действительно талантливые люди. Вы видите много людей, и я думаю, что в правительстве появятся отличные люди", - добавил Трамп.
Ранее Трамп называл вице-президента США Джей Ди Вэнса своим "вероятным преемником" на выборах в 2028 году. Он отметил, что видит в действующем госсекретаре Марко Рубио напарника Вэнса в качестве потенциального вице-президента. В конце июля Рубио назвал Вэнса "отличным кандидатом" от республиканцев на выборах президента в 2028 году.