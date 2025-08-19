Рейтинг@Mail.ru
На Западе выступили с предупреждением Трампу по Украине - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:18 19.08.2025 (обновлено: 17:41 19.08.2025)
https://ria.ru/20250819/tramp-2036339841.html
На Западе выступили с предупреждением Трампу по Украине
На Западе выступили с предупреждением Трампу по Украине - РИА Новости, 19.08.2025
На Западе выступили с предупреждением Трампу по Украине
Президенту США Дональду Трампу следует отстраниться от украинского конфликта пока не поздно, пишет колумнист UnHerd Кристофер Макколлион. РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T17:18:00+03:00
2025-08-19T17:41:00+03:00
в мире
украина
сша
киев
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036335469_0:0:2420:1361_1920x0_80_0_0_3424c99e00f32cb6b9bbc4d39ab31d2f.jpg
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу следует отстраниться от украинского конфликта пока не поздно, пишет колумнист UnHerd Кристофер Макколлион."Зеленский по-прежнему не способен пойти на уступки, которые стали практически неизбежными. Наилучшим вариантом для США на данном этапе был бы полный выход из украинской войны", — говорится в материале издания.Однако, как считает колумнист, стремление Трампа получить Нобелевскую премию и нежелание проявлять слабость по отношению к России мешают ему отстраниться от конфликта."Если, стремясь к соглашению, он предложит Украине обязывающие гарантии безопасности, США рискуют втянуть себя в конфликт, в котором они не заинтересованы, и это может привести к дорогостоящим просчетам как для Украины, так и для США", — говорится в публикации.Накануне Трамп провел в Белом доме переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
https://ria.ru/20250819/tramp-2036306675.html
https://ria.ru/20250819/krym-2036308445.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036335469_0:0:2224:1667_1920x0_80_0_0_6eef3fe16d89cd870952bf726914a5bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
На Западе выступили с предупреждением Трампу по Украине

UnHerd: Трампу нужно избавиться от Украины пока не поздно

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу следует отстраниться от украинского конфликта пока не поздно, пишет колумнист UnHerd Кристофер Макколлион.
"Зеленский по-прежнему не способен пойти на уступки, которые стали практически неизбежными. Наилучшим вариантом для США на данном этапе был бы полный выход из украинской войны", — говорится в материале издания.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Европейцы понимают необходимость уступок со стороны Украины, заявил Трамп
Вчера, 15:20
Однако, как считает колумнист, стремление Трампа получить Нобелевскую премию и нежелание проявлять слабость по отношению к России мешают ему отстраниться от конфликта.
"Если, стремясь к соглашению, он предложит Украине обязывающие гарантии безопасности, США рискуют втянуть себя в конфликт, в котором они не заинтересованы, и это может привести к дорогостоящим просчетам как для Украины, так и для США", — говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Трамп назвал возвращение Крыма Украине невозможным
Вчера, 15:23
Накануне Трамп провел в Белом доме переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.
В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
 
В миреУкраинаСШАКиевДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала