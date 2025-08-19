https://ria.ru/20250819/tramp-2036339841.html

На Западе выступили с предупреждением Трампу по Украине

На Западе выступили с предупреждением Трампу по Украине - РИА Новости, 19.08.2025

На Западе выступили с предупреждением Трампу по Украине

Президенту США Дональду Трампу следует отстраниться от украинского конфликта пока не поздно, пишет колумнист UnHerd Кристофер Макколлион. РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T17:18:00+03:00

2025-08-19T17:18:00+03:00

2025-08-19T17:41:00+03:00

в мире

украина

сша

киев

дональд трамп

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036335469_0:0:2420:1361_1920x0_80_0_0_3424c99e00f32cb6b9bbc4d39ab31d2f.jpg

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу следует отстраниться от украинского конфликта пока не поздно, пишет колумнист UnHerd Кристофер Макколлион."Зеленский по-прежнему не способен пойти на уступки, которые стали практически неизбежными. Наилучшим вариантом для США на данном этапе был бы полный выход из украинской войны", — говорится в материале издания.Однако, как считает колумнист, стремление Трампа получить Нобелевскую премию и нежелание проявлять слабость по отношению к России мешают ему отстраниться от конфликта."Если, стремясь к соглашению, он предложит Украине обязывающие гарантии безопасности, США рискуют втянуть себя в конфликт, в котором они не заинтересованы, и это может привести к дорогостоящим просчетам как для Украины, так и для США", — говорится в публикации.Накануне Трамп провел в Белом доме переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.

https://ria.ru/20250819/tramp-2036306675.html

https://ria.ru/20250819/krym-2036308445.html

украина

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский