На Западе выступили с предупреждением Трампу по Украине
На Западе выступили с предупреждением Трампу по Украине - РИА Новости, 19.08.2025
На Западе выступили с предупреждением Трампу по Украине
Президенту США Дональду Трампу следует отстраниться от украинского конфликта пока не поздно, пишет колумнист UnHerd Кристофер Макколлион. РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T17:18:00+03:00
2025-08-19T17:18:00+03:00
2025-08-19T17:41:00+03:00
в мире
украина
сша
киев
дональд трамп
владимир зеленский
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу следует отстраниться от украинского конфликта пока не поздно, пишет колумнист UnHerd Кристофер Макколлион."Зеленский по-прежнему не способен пойти на уступки, которые стали практически неизбежными. Наилучшим вариантом для США на данном этапе был бы полный выход из украинской войны", — говорится в материале издания.Однако, как считает колумнист, стремление Трампа получить Нобелевскую премию и нежелание проявлять слабость по отношению к России мешают ему отстраниться от конфликта."Если, стремясь к соглашению, он предложит Украине обязывающие гарантии безопасности, США рискуют втянуть себя в конфликт, в котором они не заинтересованы, и это может привести к дорогостоящим просчетам как для Украины, так и для США", — говорится в публикации.Накануне Трамп провел в Белом доме переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
