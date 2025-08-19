Главы стран ЕС показали чудеса преклонения перед Трампом, считает депутат
Журавлев: лидеры ЕС в Белом доме показали чудеса преклонения перед Трампом
Дональд Трамп и европейские лидеры во время встречи в Белом доме
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и европейские лидеры во время встречи в Белом доме. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Главы европейских стран в понедельник в Белом доме продемонстрировали не собственное единство, а чудеса преклонения перед президентом США Дональдом Трампом, даже после того как он ввел дополнительные пошлины для ЕС, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").
В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Как сообщало агентство Блумберг, гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
"Европа как раз продемонстрировала вовсе не собственное единство, а чудеса преклонения перед Трампом - после того, как он ввел дополнительные пошлины для ЕС, все еще подобострастно заглядывает ему в рот. Макрон робко рассказывает о том, что тоже хотел бы присутствовать на переговорах России и Украины, но его даже никто не слышит. Будто семь политических гномов приехали на поклон в США, и с трепетом ждут, что скажет им их король, Дональд Трамп. Без его одобрения, уверен, никакая поддержка Украины и вовсе не состоится", - сказал Журавлев.
Депутат отметил, что когда премьер Италии Джорджа Мелони в Белом доме вновь озвучивала свою идею о применении к Украине 5 статьи устава НАТО, она несколько раз показала пальцами "кавычки".
"Мол, все это несерьезно, понарошку. Отправлять на Украину собственные войска Италия не хочет, среди "коалиции желающих" есть и еще потери - участвовать в войне отказалась Германия", - подчеркнул он.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.