Трамп ответил на вопрос о размещении американских войск на Украине

Трамп ответил на вопрос о размещении американских войск на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае его нахождения у власти американские военные не будут направлены на Украину. РИА Новости, 19.08.2025

ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае его нахождения у власти американские военные не будут направлены на Украину."У вас есть мои гарантии: пока я президент, не будет американских сапог на земле, защищающих эту (украинскую - ред.) границу", - сказал в интервью телеканалу Fox News.

