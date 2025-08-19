https://ria.ru/20250819/tramp-2036312113.html
Трамп ответил на вопрос о размещении американских войск на Украине
Трамп ответил на вопрос о размещении американских войск на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае его нахождения у власти американские военные не будут направлены на Украину. РИА Новости, 19.08.2025
ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае его нахождения у власти американские военные не будут направлены на Украину."У вас есть мои гарантии: пока я президент, не будет американских сапог на земле, защищающих эту (украинскую - ред.) границу", - сказал в интервью телеканалу Fox News.
