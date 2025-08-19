https://ria.ru/20250819/tramp-2036310179.html

Трамп: Британия, Германия и Франция хотят разместить войска на Украине

Трамп: Британия, Германия и Франция хотят разместить войска на Украине

ВАШИНГТОН, 19 авг — РИА Новости. Дональд Трамп заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины.Другие заявления:"Россия является могущественной военной державой. Знаете, нравится это людям или нет, это мощная держава".Накануне Трамп провел в Белом доме переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.

