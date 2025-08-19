Рейтинг@Mail.ru
Трамп: Британия, Германия и Франция хотят разместить войска на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
15:25 19.08.2025 (обновлено: 16:13 19.08.2025)
Трамп: Британия, Германия и Франция хотят разместить войска на Украине
Трамп: Британия, Германия и Франция хотят разместить войска на Украине
Дональд Трамп заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины.
ВАШИНГТОН, 19 авг — РИА Новости. Дональд Трамп заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины.Другие заявления:"Россия является могущественной военной державой. Знаете, нравится это людям или нет, это мощная держава".Накануне Трамп провел в Белом доме переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
Трамп: Британия, Германия и Франция хотят разместить войска на Украине

ВАШИНГТОН, 19 авг — РИА Новости. Дональд Трамп заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины.
Другие заявления:
  • Американских войск во время президентства Трампа на Украине не будет.
  • Зеленский должен показать гибкость для урегулирования конфликта.
  • Украина не будет частью НАТО: СССР и Россия были правы, не желая видеть альянс у своих границ.
  • Россия — могущественная держава.
«
"Россия является могущественной военной державой. Знаете, нравится это людям или нет, это мощная держава".
Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в гольф-клубе Trump Turnberry в Шотландии
Дональд Трамп
Президент США
  • Глава Белого дома намерен заключить соглашение по Украине на трехсторонних переговорах с Путиным и Зеленским, если их первая встреча сложится.
  • Президент не планирует участвовать в их первой встрече: она должна пройти в двустороннем формате.
  • Европейские лидеры на встрече в Белом доме с пониманием отнеслись к необходимости территориальных уступок Украины.
  • Звонок Путину состоялся не в присутствии европейских лидеров: это было бы неуважительно по отношению к нему.
Дональд Трамп и европейские лидеры во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Главы стран ЕС показали чудеса преклонения перед Трампом, считает депутат
Вчера, 15:36
Накануне Трамп провел в Белом доме переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.
В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Трамп отправил Зеленского на встречу с Путиным
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийНАТОРоссияЕвропаЕвросоюз
 
 
