https://ria.ru/20250819/tramp-2036306772.html

На Западе высмеяли фото со встречи лидеров ЕС с Трампом в Белом доме

На Западе высмеяли фото со встречи лидеров ЕС с Трампом в Белом доме - РИА Новости, 19.08.2025

На Западе высмеяли фото со встречи лидеров ЕС с Трампом в Белом доме

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен высмеял фото европейских лидеров, сидящих вокруг американского президента Дональда Трампа на встрече в РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T15:20:00+03:00

2025-08-19T15:20:00+03:00

2025-08-19T15:40:00+03:00

евросоюз

сша

в мире

дональд трамп

киев

россия

гленн дизен

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036242491_0:84:1280:804_1920x0_80_0_0_39f002c061cc3b916c385a63e3d8deaf.jpg

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен высмеял фото европейских лидеров, сидящих вокруг американского президента Дональда Трампа на встрече в Белом доме."Не лучшая картинка для публики со стороны европейских лидеров, изо всех сил пытающихся сохранить свою значимость", — написал он в соцсети Х, намекая на расположение лидеров стран ЕС относительно президента США.На фото европейские лидеры сидят на стульях, неровно выстроенных вокруг стола, за которым находится Трамп. При этом на кадре видно только лицо американского президента, лидеры стран ЕС расположены спинами к камере.Накануне Трамп провел в Белом доме переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Владимиру Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.

https://ria.ru/20250819/makron-2036298394.html

https://ria.ru/20250819/ssha-2036135214.html

сша

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

евросоюз, сша, в мире, дональд трамп, киев, россия, гленн дизен, владимир зеленский