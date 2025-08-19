Рейтинг@Mail.ru
На Западе высмеяли фото со встречи лидеров ЕС с Трампом в Белом доме - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:20 19.08.2025 (обновлено: 15:40 19.08.2025)
https://ria.ru/20250819/tramp-2036306772.html
На Западе высмеяли фото со встречи лидеров ЕС с Трампом в Белом доме
На Западе высмеяли фото со встречи лидеров ЕС с Трампом в Белом доме - РИА Новости, 19.08.2025
На Западе высмеяли фото со встречи лидеров ЕС с Трампом в Белом доме
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен высмеял фото европейских лидеров, сидящих вокруг американского президента Дональда Трампа на встрече в РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T15:20:00+03:00
2025-08-19T15:40:00+03:00
евросоюз
сша
в мире
дональд трамп
киев
россия
гленн дизен
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036242491_0:84:1280:804_1920x0_80_0_0_39f002c061cc3b916c385a63e3d8deaf.jpg
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен высмеял фото европейских лидеров, сидящих вокруг американского президента Дональда Трампа на встрече в Белом доме."Не лучшая картинка для публики со стороны европейских лидеров, изо всех сил пытающихся сохранить свою значимость", — написал он в соцсети Х, намекая на расположение лидеров стран ЕС относительно президента США.На фото европейские лидеры сидят на стульях, неровно выстроенных вокруг стола, за которым находится Трамп. При этом на кадре видно только лицо американского президента, лидеры стран ЕС расположены спинами к камере.Накануне Трамп провел в Белом доме переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Владимиру Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
https://ria.ru/20250819/makron-2036298394.html
https://ria.ru/20250819/ssha-2036135214.html
сша
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036242491_26:0:1163:853_1920x0_80_0_0_36b85c1b669ce9640f4bab1dbb13fa53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евросоюз, сша, в мире, дональд трамп, киев, россия, гленн дизен, владимир зеленский
Евросоюз, США, В мире, Дональд Трамп, Киев, Россия, Гленн Дизен, Владимир Зеленский
На Западе высмеяли фото со встречи лидеров ЕС с Трампом в Белом доме

Профессор Дизен высмеял фото со встречи лидеров ЕС с Трампом в Белом доме

© Фото : The White HouseВстреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме
Встреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© Фото : The White House
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен высмеял фото европейских лидеров, сидящих вокруг американского президента Дональда Трампа на встрече в Белом доме.
"Не лучшая картинка для публики со стороны европейских лидеров, изо всех сил пытающихся сохранить свою значимость", — написал он в соцсети Х, намекая на расположение лидеров стран ЕС относительно президента США.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Макрон сделал дерзкое заявление в адрес России после встречи с Трампом
Вчера, 14:48
На фото европейские лидеры сидят на стульях, неровно выстроенных вокруг стола, за которым находится Трамп. При этом на кадре видно только лицо американского президента, лидеры стран ЕС расположены спинами к камере.
Накануне Трамп провел в Белом доме переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.
В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Владимиру Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Украинский терроризм стал угрозой для США
Вчера, 08:00
 
ЕвросоюзСШАВ миреДональд ТрампКиевРоссияГленн ДизенВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала