Европейцы понимают необходимость уступок со стороны Украины, заявил Трамп
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
15:20 19.08.2025 (обновлено: 15:41 19.08.2025)
Европейцы понимают необходимость уступок со стороны Украины, заявил Трамп
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что европейские лидеры на прошедшей в понедельник встрече в Белом доме с пониманием отнеслись к необходимости территориальных уступок Украины."Они поняли", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос об отношении участников встречи к необходимости территориальных уступок со стороны Киева.
Европейцы понимают необходимость уступок со стороны Украины, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что европейские лидеры на прошедшей в понедельник встрече в Белом доме с пониманием отнеслись к необходимости территориальных уступок Украины.
"Они поняли", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос об отношении участников встречи к необходимости территориальных уступок со стороны Киева.
