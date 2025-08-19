https://ria.ru/20250819/tramp-2036306675.html
Европейцы понимают необходимость уступок со стороны Украины, заявил Трамп
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что европейские лидеры на прошедшей в понедельник встрече в Белом доме с пониманием отнеслись к необходимости территориальных уступок Украины."Они поняли", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос об отношении участников встречи к необходимости территориальных уступок со стороны Киева.
