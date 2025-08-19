Рейтинг@Mail.ru
"Посмотри на себя, мне нравится!" Трамп прокомментировал костюм Зеленского - РИА Новости, 19.08.2025
09:17 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/tramp-2036224206.html
"Посмотри на себя, мне нравится!" Трамп прокомментировал костюм Зеленского
"Посмотри на себя, мне нравится!" Трамп прокомментировал костюм Зеленского - РИА Новости, 19.08.2025
"Посмотри на себя, мне нравится!" Трамп прокомментировал костюм Зеленского
На переговорах Трампа и Зеленского в Овальном кабинете президент США обсудил внешний вид Зеленского. Журналисты также напомнили Зеленскому о том, что в прошлый... РИА Новости, 19.08.2025
На переговорах Трампа и Зеленского в Овальном кабинете президент США обсудил внешний вид Зеленского. Журналисты также напомнили Зеленскому о том, что в прошлый раз он подвергся жесткой критике со стороны Дональда Трампа из-за отсутствия костюма на официальной встрече в Белом доме.
"Посмотри на себя, мне нравится!" Трамп прокомментировал костюм Зеленского
На переговорах Трампа и Зеленского в Овальном кабинете президент США обсудил внешний вид Зеленского. Журналисты также напомнили Зеленскому о том, что в прошлый раз он подвергся жесткой критике со стороны Дональда Трампа из-за отсутствия костюма на официальной встрече в Белом доме.
"Посмотри на себя, мне нравится!" Трамп прокомментировал костюм Зеленского

На переговорах Трампа и Зеленского в Овальном кабинете президент США обсудил внешний вид Зеленского. Журналисты также напомнили Зеленскому о том, что в прошлый раз он подвергся жесткой критике со стороны Дональда Трампа из-за отсутствия костюма на официальной встрече в Белом доме.
 
ВидеоДональд ТрампСШАВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
