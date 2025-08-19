https://ria.ru/20250819/tramp-2036224206.html

"Посмотри на себя, мне нравится!" Трамп прокомментировал костюм Зеленского

"Посмотри на себя, мне нравится!" Трамп прокомментировал костюм Зеленского - РИА Новости, 19.08.2025

"Посмотри на себя, мне нравится!" Трамп прокомментировал костюм Зеленского

На переговорах Трампа и Зеленского в Овальном кабинете президент США обсудил внешний вид Зеленского. Журналисты также напомнили Зеленскому о том, что в прошлый... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T09:17:00+03:00

2025-08-19T09:17:00+03:00

2025-08-19T09:17:00+03:00

видео

дональд трамп

сша

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036223037_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c7e15cbe57b803b6d31e7b9773f9f99f.jpg

На переговорах Трампа и Зеленского в Овальном кабинете президент США обсудил внешний вид Зеленского. Журналисты также напомнили Зеленскому о том, что в прошлый раз он подвергся жесткой критике со стороны Дональда Трампа из-за отсутствия костюма на официальной встрече в Белом доме.

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Посмотри на себя, мне нравится!" Трамп прокомментировал костюм Зеленского На переговорах Трампа и Зеленского в Овальном кабинете президент США обсудил внешний вид Зеленского. Журналисты также напомнили Зеленскому о том, что в прошлый раз он подвергся жесткой критике со стороны Дональда Трампа из-за отсутствия костюма на официальной встрече в Белом доме. 2025-08-19T09:17 true PT0M29S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

видео, дональд трамп, сша, встреча путина и трампа на аляске, видео