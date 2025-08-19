https://ria.ru/20250819/tramp-2036224206.html
"Посмотри на себя, мне нравится!" Трамп прокомментировал костюм Зеленского
"Посмотри на себя, мне нравится!" Трамп прокомментировал костюм Зеленского - РИА Новости, 19.08.2025
"Посмотри на себя, мне нравится!" Трамп прокомментировал костюм Зеленского
На переговорах Трампа и Зеленского в Овальном кабинете президент США обсудил внешний вид Зеленского. Журналисты также напомнили Зеленскому о том, что в прошлый... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T09:17:00+03:00
2025-08-19T09:17:00+03:00
2025-08-19T09:17:00+03:00
видео
дональд трамп
сша
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036223037_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c7e15cbe57b803b6d31e7b9773f9f99f.jpg
На переговорах Трампа и Зеленского в Овальном кабинете президент США обсудил внешний вид Зеленского. Журналисты также напомнили Зеленскому о том, что в прошлый раз он подвергся жесткой критике со стороны Дональда Трампа из-за отсутствия костюма на официальной встрече в Белом доме.
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036223037_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_eb9c13a14aaccd665b2fc6258cde9bb6.jpg
"Посмотри на себя, мне нравится!" Трамп прокомментировал костюм Зеленского
На переговорах Трампа и Зеленского в Овальном кабинете президент США обсудил внешний вид Зеленского. Журналисты также напомнили Зеленскому о том, что в прошлый раз он подвергся жесткой критике со стороны Дональда Трампа из-за отсутствия костюма на официальной встрече в Белом доме.
2025-08-19T09:17
true
PT0M29S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, дональд трамп, сша, встреча путина и трампа на аляске, видео
Видео, Дональд Трамп, США, Встреча Путина и Трампа на Аляске
"Посмотри на себя, мне нравится!" Трамп прокомментировал костюм Зеленского
На переговорах Трампа и Зеленского в Овальном кабинете президент США обсудил внешний вид Зеленского. Журналисты также напомнили Зеленскому о том, что в прошлый раз он подвергся жесткой критике со стороны Дональда Трампа из-за отсутствия костюма на официальной встрече в Белом доме.
2025-08-19T09:17
true
PT0M29S
"Посмотри на себя, мне нравится!" Трамп прокомментировал костюм Зеленского
Читать ria.ru в
На переговорах Трампа и Зеленского в Овальном кабинете президент США обсудил внешний вид Зеленского. Журналисты также напомнили Зеленскому о том, что в прошлый раз он подвергся жесткой критике со стороны Дональда Трампа из-за отсутствия костюма на официальной встрече в Белом доме.