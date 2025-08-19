https://ria.ru/20250819/tramp-2036217320.html
WP сравнила, как Трамп встречал Путина и Зеленского
WP сравнила, как Трамп встречал Путина и Зеленского - РИА Новости, 19.08.2025
WP сравнила, как Трамп встречал Путина и Зеленского
Американская газета Washington Post сравнила то, как президент США Дональд Трамп встречал российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского, отметив,...
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Американская газета Washington Post сравнила то, как президент США Дональд Трамп встречал российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского, отметив, что приветствие Зеленского не дотянуло до красной дорожки для Путина. "Трамп поднял кулак, когда машина Зеленского подъехала ко входу в вестибюль Западного крыла, затем тепло пожал ему руку и обнял за плечи... Однако это приветствие не дотянуло до красной дорожки и пролета бомбардировщика B-2, который встретил Путина", - говорится в публикации. В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
WP сравнила, как Трамп встречал Путина и Зеленского
