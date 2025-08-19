Рейтинг@Mail.ru
WP сравнила, как Трамп встречал Путина и Зеленского - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:12 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/tramp-2036217320.html
WP сравнила, как Трамп встречал Путина и Зеленского
WP сравнила, как Трамп встречал Путина и Зеленского - РИА Новости, 19.08.2025
WP сравнила, как Трамп встречал Путина и Зеленского
Американская газета Washington Post сравнила то, как президент США Дональд Трамп встречал российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского, отметив,... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T08:12:00+03:00
2025-08-19T08:12:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035890879_0:164:3268:2003_1920x0_80_0_0_ade780b726c209eaa94de44630d9dd8f.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Американская газета Washington Post сравнила то, как президент США Дональд Трамп встречал российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского, отметив, что приветствие Зеленского не дотянуло до красной дорожки для Путина. "Трамп поднял кулак, когда машина Зеленского подъехала ко входу в вестибюль Западного крыла, затем тепло пожал ему руку и обнял за плечи... Однако это приветствие не дотянуло до красной дорожки и пролета бомбардировщика B-2, который встретил Путина", - говорится в публикации. В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
https://ria.ru/20250819/tramp-2036214868.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035890879_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_ca6e6bf795b4fe31954d11655edfbbd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, украина, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, евросоюз, смоленская аэс, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), b-2 (northrop grumman b2 spirit)
В мире, США, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Евросоюз, Смоленская АЭС, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), B-2 (Northrop Grumman B2 Spirit)
WP сравнила, как Трамп встречал Путина и Зеленского

WP: приветствие Трампом Зеленского не дотянуло до красной дорожки для Путина

© РИА Новости / Сергей БобылевВладимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Американская газета Washington Post сравнила то, как президент США Дональд Трамп встречал российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского, отметив, что приветствие Зеленского не дотянуло до красной дорожки для Путина.
"Трамп поднял кулак, когда машина Зеленского подъехала ко входу в вестибюль Западного крыла, затем тепло пожал ему руку и обнял за плечи... Однако это приветствие не дотянуло до красной дорожки и пролета бомбардировщика B-2, который встретил Путина", - говорится в публикации.
В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС.
В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Трамп отправил Зеленского на встречу с Путиным
08:00
 
В миреСШАРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинЕвросоюзСмоленская АЭСФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)B-2 (Northrop Grumman B2 Spirit)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала