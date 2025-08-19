https://ria.ru/20250819/tramp-2036190659.html
Трамп назначил ответственных за координацию с Москвой и Киевом
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник американского лидера Стив Уиткофф займутся координацией с РФ и Украиной, заявил президент США Дональд Трамп в посте о перспективах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. "Вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф координируют свои действия с Россией и Украиной", - написал президент США в TruthSocial.
