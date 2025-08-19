Рейтинг@Mail.ru
Трамп назначил ответственных за координацию с Москвой и Киевом - РИА Новости, 19.08.2025
01:32 19.08.2025 (обновлено: 05:55 19.08.2025)
Трамп назначил ответственных за координацию с Москвой и Киевом
Трамп назначил ответственных за координацию с Москвой и Киевом - РИА Новости, 19.08.2025
Трамп назначил ответственных за координацию с Москвой и Киевом
Вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник американского лидера Стив Уиткофф займутся координацией с РФ и Украиной,... РИА Новости, 19.08.2025
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник американского лидера Стив Уиткофф займутся координацией с РФ и Украиной, заявил президент США Дональд Трамп в посте о перспективах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. "Вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф координируют свои действия с Россией и Украиной", - написал президент США в TruthSocial.
сша, россия, украина, дональд трамп, марко рубио, стив уиткофф
США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Марко Рубио, Стив Уиткофф
Трамп назначил ответственных за координацию с Москвой и Киевом

Трамп: Вэнс, Рубио и Уиткофф будут координироваться с РФ и Украиной

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / POOL
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник американского лидера Стив Уиткофф займутся координацией с РФ и Украиной, заявил президент США Дональд Трамп в посте о перспективах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
"Вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф координируют свои действия с Россией и Украиной", - написал президент США в TruthSocial.
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
СМИ: Трамп надеется на встречу Путина и Зеленского до конца августа
США Россия Украина Дональд Трамп Марко Рубио Стив Уиткофф
 
 
