СМИ: Трамп надеется на встречу Путина и Зеленского до конца августа
СМИ: Трамп надеется на встречу Путина и Зеленского до конца августа - РИА Новости, 19.08.2025
СМИ: Трамп надеется на встречу Путина и Зеленского до конца августа
19.08.2025
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп надеется на встречу российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца августа, сообщает журналист портала Axios Барак Равид. "Источник, осведомленный о ситуации, сообщил, что есть надежда провести встречу Путина и Зеленского до конца августа", - написал он в социальной сети Х, комментируя заявление Трампа о начале подготовки ко встрече президента России и Зеленского.
