СМИ: Трамп надеется на встречу Путина и Зеленского до конца августа
01:30 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/tramp-2036190541.html
СМИ: Трамп надеется на встречу Путина и Зеленского до конца августа
в мире
сша
россия
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп надеется на встречу российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца августа, сообщает журналист портала Axios Барак Равид. "Источник, осведомленный о ситуации, сообщил, что есть надежда провести встречу Путина и Зеленского до конца августа", - написал он в социальной сети Х, комментируя заявление Трампа о начале подготовки ко встрече президента России и Зеленского.
в мире, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин
В мире, США, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп надеется на встречу российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца августа, сообщает журналист портала Axios Барак Равид.
"Источник, осведомленный о ситуации, сообщил, что есть надежда провести встречу Путина и Зеленского до конца августа", - написал он в социальной сети Х, комментируя заявление Трампа о начале подготовки ко встрече президента России и Зеленского.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Трамп рассказал о звонке Путину после встречи с лидерами Европы
В миреСШАРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир Путин
 
 
