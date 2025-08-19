https://ria.ru/20250819/tramp-2036190376.html
Трамп назвал сроки трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским
Трамп назвал сроки трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским
Лидер США Дональд Трамп заявил, что трехсторонняя встреча президентов России и США и Владимира Зеленского состоится после встречи Владимира Путина с Зеленским. РИА Новости, 19.08.2025
ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Лидер США Дональд Трамп заявил, что трехсторонняя встреча президентов России и США и Владимира Зеленского состоится после встречи Владимира Путина с Зеленским. "После того, как эта встреча состоится (двусторонняя встреча Путина и Зеленского - ред.), у нас будет трехсторонняя встреча, на которой будут два президента плюс я", – написал Трамп в соцсети Truth Social.
РИА Новости
2025
