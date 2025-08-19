Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал сроки трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:27 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/tramp-2036190376.html
Трамп назвал сроки трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским
Трамп назвал сроки трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским - РИА Новости, 19.08.2025
Трамп назвал сроки трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским
Лидер США Дональд Трамп заявил, что трехсторонняя встреча президентов России и США и Владимира Зеленского состоится после встречи Владимира Путина с Зеленским. РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T01:27:00+03:00
2025-08-19T01:27:00+03:00
в мире
сша
россия
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035891335_0:0:3063:1722_1920x0_80_0_0_349f7fb7f00e959e5fa1b26ed899fcac.jpg
ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Лидер США Дональд Трамп заявил, что трехсторонняя встреча президентов России и США и Владимира Зеленского состоится после встречи Владимира Путина с Зеленским. "После того, как эта встреча состоится (двусторонняя встреча Путина и Зеленского - ред.), у нас будет трехсторонняя встреча, на которой будут два президента плюс я", – написал Трамп в соцсети Truth Social.
https://ria.ru/20250819/tramp-2036189685.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035891335_0:0:2715:2036_1920x0_80_0_0_e01123dc8569c15db7bf09857c7b45d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске
В мире, США, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Трамп назвал сроки трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским

Трамп: встреча США, РФ и Украины состоится после встречи Путина и Зеленского

© РИА Новости / POOLПрезидент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / POOL
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Лидер США Дональд Трамп заявил, что трехсторонняя встреча президентов России и США и Владимира Зеленского состоится после встречи Владимира Путина с Зеленским.
"После того, как эта встреча состоится (двусторонняя встреча Путина и Зеленского - ред.), у нас будет трехсторонняя встреча, на которой будут два президента плюс я", – написал Трамп в соцсети Truth Social.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Трамп подвел итоги встречи с Зеленским и лидерами Европы
01:16
 
В миреСШАРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала