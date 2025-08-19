Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал о звонке Путину после встречи с лидерами Европы
01:22 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/tramp-2036190250.html
Трамп рассказал о звонке Путину после встречи с лидерами Европы
Президент США Дональд Трамп заявил, что позвонил российскому коллеге Владимиру Путину после завершения переговоров с европейскими лидерами в Белом доме. РИА Новости, 19.08.2025
в мире
европа
сша
владимир путин
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что позвонил российскому коллеге Владимиру Путину после завершения переговоров с европейскими лидерами в Белом доме. "По завершении встреч я позвонил президенту Путину и начал подготовку ко встрече, место которой будет определено, между президентом Путиным и президентом Зеленским. После этой встречи у нас будет трехсторонняя, в которую войдут оба президента и я", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
в мире, европа, сша, владимир путин, дональд трамп
В мире, Европа, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что позвонил российскому коллеге Владимиру Путину после завершения переговоров с европейскими лидерами в Белом доме.
"По завершении встреч я позвонил президенту Путину и начал подготовку ко встрече, место которой будет определено, между президентом Путиным и президентом Зеленским. После этой встречи у нас будет трехсторонняя, в которую войдут оба президента и я", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Трамп подвел итоги встречи с Зеленским и лидерами Европы
