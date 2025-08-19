https://ria.ru/20250819/tramp-2036189685.html
Трамп подвел итоги встречи с Зеленским и лидерами Европы
Трамп подвел итоги встречи с Зеленским и лидерами Европы
2025-08-19T01:16:00+03:00
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме была очень плодотворной, на ней обсуждались гарантии безопасности Киеву при координации с Вашингтоном. "У меня состоялась очень плодотворная встреча… В ходе нее мы обсудили гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставляться различными европейскими странами при координации с Соединенными Штатами Америки", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
