Трамп подвел итоги встречи с Зеленским и лидерами Европы
01:16 19.08.2025 (обновлено: 07:32 19.08.2025)
Трамп подвел итоги встречи с Зеленским и лидерами Европы
Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме была очень плодотворной, на ней обсуждались гарантии
в мире
сша
киев
дональд трамп
владимир зеленский
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме была очень плодотворной, на ней обсуждались гарантии безопасности Киеву при координации с Вашингтоном. "У меня состоялась очень плодотворная встреча… В ходе нее мы обсудили гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставляться различными европейскими странами при координации с Соединенными Штатами Америки", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
в мире, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, США, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
© Getty Images / Anna MoneymakerПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме была очень плодотворной, на ней обсуждались гарантии безопасности Киеву при координации с Вашингтоном.
"У меня состоялась очень плодотворная встреча… В ходе нее мы обсудили гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставляться различными европейскими странами при координации с Соединенными Штатами Америки", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Трамп созвонился с Путиным
В миреСШАКиевДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
