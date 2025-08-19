СМИ: Трамп не прерывал встречу с лидерами Европы, чтобы позвонить Путину
Белый дом не подтвердил звонок Трампа Путину во время саммита с лидерами Европы
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Белый дом не подтверждает сообщение в СМИ, что президент США Дональд Трамп прервал встречу с европейскими лидерами для телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, сообщила журналист телеканала Fox News Джеки Хайнрих.
Ранее корреспондент немецкого таблоида Bild со ссылкой на собственные источники сообщил, что Трамп якобы прервал беседу с лидерами ЕС и Владимиром Зеленским, чтобы созвониться с президентом РФ
В понедельник президент США Дональд Трамп принимает в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.