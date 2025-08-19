https://ria.ru/20250819/tramp-2036185972.html

СМИ: Трамп не прерывал встречу с лидерами Европы, чтобы позвонить Путину

СМИ: Трамп не прерывал встречу с лидерами Европы, чтобы позвонить Путину - РИА Новости, 19.08.2025

СМИ: Трамп не прерывал встречу с лидерами Европы, чтобы позвонить Путину

Белый дом не подтверждает сообщение в СМИ, что президент США Дональд Трамп прервал встречу с европейскими лидерами для телефонного разговора с президентом... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T00:31:00+03:00

2025-08-19T00:31:00+03:00

2025-08-19T00:31:00+03:00

в мире

россия

сша

украина

владимир путин

дональд трамп

евросоюз

bild

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035705984_0:0:1778:1000_1920x0_80_0_0_573be1087721a2589d258ccf091bbfcc.jpg

ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Белый дом не подтверждает сообщение в СМИ, что президент США Дональд Трамп прервал встречу с европейскими лидерами для телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, сообщила журналист телеканала Fox News Джеки Хайнрих. Ранее корреспондент немецкого таблоида Bild со ссылкой на собственные источники сообщил, что Трамп якобы прервал беседу с лидерами ЕС и Владимиром Зеленским, чтобы созвониться с президентом РФ "Через пресс-пул: Белый дом не подтверждает сообщение немецких СМИ о том, что Трамп прервал многостороннюю встречу, чтобы позвонить/принять звонок от Путина", - написала Хайнрих в социальной сети Х. В понедельник президент США Дональд Трамп принимает в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.

https://ria.ru/20250819/peregovory-2036184744.html

https://ria.ru/20250818/tramp-2036182347.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, евросоюз, bild, смоленская аэс, владимир зеленский, встреча путина и трампа на аляске