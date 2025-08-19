Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Трамп не прерывал встречу с лидерами Европы, чтобы позвонить Путину
00:31 19.08.2025
СМИ: Трамп не прерывал встречу с лидерами Европы, чтобы позвонить Путину
СМИ: Трамп не прерывал встречу с лидерами Европы, чтобы позвонить Путину - РИА Новости, 19.08.2025
СМИ: Трамп не прерывал встречу с лидерами Европы, чтобы позвонить Путину
Белый дом не подтверждает сообщение в СМИ, что президент США Дональд Трамп прервал встречу с европейскими лидерами для телефонного разговора с президентом... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T00:31:00+03:00
2025-08-19T00:31:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035705984_0:0:1778:1000_1920x0_80_0_0_573be1087721a2589d258ccf091bbfcc.jpg
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Белый дом не подтверждает сообщение в СМИ, что президент США Дональд Трамп прервал встречу с европейскими лидерами для телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, сообщила журналист телеканала Fox News Джеки Хайнрих. Ранее корреспондент немецкого таблоида Bild со ссылкой на собственные источники сообщил, что Трамп якобы прервал беседу с лидерами ЕС и Владимиром Зеленским, чтобы созвониться с президентом РФ "Через пресс-пул: Белый дом не подтверждает сообщение немецких СМИ о том, что Трамп прервал многостороннюю встречу, чтобы позвонить/принять звонок от Путина", - написала Хайнрих в социальной сети Х. В понедельник президент США Дональд Трамп принимает в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
СМИ: Трамп не прерывал встречу с лидерами Европы, чтобы позвонить Путину

Белый дом не подтвердил звонок Трампа Путину во время саммита с лидерами Европы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Белый дом не подтверждает сообщение в СМИ, что президент США Дональд Трамп прервал встречу с европейскими лидерами для телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, сообщила журналист телеканала Fox News Джеки Хайнрих.
Ранее корреспондент немецкого таблоида Bild со ссылкой на собственные источники сообщил, что Трамп якобы прервал беседу с лидерами ЕС и Владимиром Зеленским, чтобы созвониться с президентом РФ
Встреча Трампа с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме
СМИ: переговоры лидеров Европы и Трампа перешли в другой формат
СМИ: переговоры лидеров Европы и Трампа перешли в другой формат
00:11
"Через пресс-пул: Белый дом не подтверждает сообщение немецких СМИ о том, что Трамп прервал многостороннюю встречу, чтобы позвонить/принять звонок от Путина", - написала Хайнрих в социальной сети Х.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимает в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Трамп рассказал о реакции Путина на письмо от первой леди США
Трамп рассказал о реакции Путина на письмо от первой леди США
Вчера, 23:44
 
