ФАС и Минэнерго проверят цены на топливо в новых регионах

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минэнерго проанализировать причины существенных отклонений в ценах топлива в новых регионах, следует из протокола по итогам совещания у Новака от 14 августа, который есть в распоряжении РИА Новости."ФАС России (М.А.Шаскольскому) - созыв, Минэнерго России (С.Е.Цивилеву) совместно с высшими исполнительными органами субъектов Российской Федерации: провести анализ причин существенных отклонений в ценах на нефтепродукты в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях", - говорится в документе.Уточняется, что о принятых мерах ведомства должны доложить на очередном совещании в правительстве с конкретными предложениями по каждому из регионов, в которых ситуация не стабилизировалась.

