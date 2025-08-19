https://ria.ru/20250819/territorii-2036232846.html

Зеленскому придется отказаться от ряда территорий, считает экс-посол США

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский, вероятно, понимает, что в какой-то момент ему придется рассмотреть мирное соглашение, подразумевающее отказ от некоторых территорий в пользу России, считает бывший посол США на Украине Стивен Пайфер. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Зеленский после переговоров в Вашингтоне заявил, что вопрос территорий будет решаться между Москвой и Киевом, точной даты встречи нет. "Зеленский может понимать, что в какой-то момент ему придется рассмотреть решение, при котором ему придется смириться с тем, что по крайней мере некоторые территории де-факто останутся у России", - заявил Пайфер, его слова приводит агентство Блумберг. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.

