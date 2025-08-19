https://ria.ru/20250819/temperatura-2036215058.html

Температура в Москве опустилась ниже "летней" отметки впервые за два месяца

2025-08-19T07:45:00+03:00

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

ливневые дожди и грозы в москве

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033279996_0:158:3167:1939_1920x0_80_0_0_bd2d4eba3cd5b06dd901e75b91309cdf.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Среднесуточная температура воздуха в понедельник в Москве опустилась ниже "летней" отметки в плюс 15 градусов впервые за июль и август, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. "Вчера среднесуточная температура воздуха впервые за июль и август опустилась ниже "летней" отметки в плюс 15", - написал Леус. Синоптик отметил, что при этом в столичном регионе прошла довольно обычная для конца второй декады августа ночь. Минимальная температура воздуха в ночь на вторник, по данным базовой метеостанции города ВДНХ, составила плюс 13,3 градуса, что близко к климатической норме. "На других метеостанция столицы ночной минимум менялся от плюс 13,9 на Балчуге до плюс 12,8 в Бутово, столько же показали минимальные термометры и в Новой Москве", - добавил Леус. Он уточнил, что в Подмосковье температура воздуха не опускалась ниже плюс 12 - плюс 13 градусов, лишь на "полюсе холода" региона - в Черустях было ниже - плюс 9,6 градуса.

https://ria.ru/20240815/pogoda-1966449088.html

москва

московская область (подмосковье)

2025

