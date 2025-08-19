СМИ: демократы вернулись в заксобрание Техаса после двух недель протеста
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США на фоне Капитолия
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Законодатели от Демократической партии США вернулись в заксобрание Техаса после двух недель протеста против изменения карты избирательных округов штата, пишет газета Wall Street Journal.
"Бурные аплодисменты сторонников встретили демократов Техаса, когда они в полдень понедельника вернулись в капитолий (штата - ред.) после двухнедельного протеста", - говорится в статье.
Как отмечает газета, их возвращение "практически гарантирует" принятие плана перекройки избирательных округов штата, поддерживаемого республиканцами, которого добивается президент США Дональд Трамп, так как теперь работа заксобрания Техаса не будет парализована.
Республиканская партия занимает большинство депутатских кресел и в палате представителей, и в сенате Техаса.
Президент США Дональд Трамп ранее предложил изменить территории избирательных округов в Техасе в преддверии промежуточных выборов 2026 года в конгресс, в результате чего республиканцы могут получить перевес. После этого 50 техасских законодателей от Демократической партии покинули Техас в знак протеста. Генпрокурор штата Кен Пэкстон пригрозил "переловить" их. В свою очередь, губернатор штата Иллинойс, куда сбежали техасские демократы, также член Демпартии США Джей Роберт Прицкер пообещал сделать все, чтобы защитить однопартийцев. Позднее Пэкстон подал иск в верховный суд штата Техас, чтобы освободить от должности 13 членов палаты представителей штата от Демократической партии. В свою очередь, губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что будет созывать специальные сессии законодательного собрания штата до тех пор, пока туда не вернутся парламентарии-демократы.
15 июня, 02:24