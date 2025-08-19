https://ria.ru/20250819/tekhas-2036202630.html

СМИ: демократы вернулись в заксобрание Техаса после двух недель протеста

СМИ: демократы вернулись в заксобрание Техаса после двух недель протеста - РИА Новости, 19.08.2025

СМИ: демократы вернулись в заксобрание Техаса после двух недель протеста

Законодатели от Демократической партии США вернулись в заксобрание Техаса после двух недель протеста против изменения карты избирательных округов штата, пишет... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T03:59:00+03:00

2025-08-19T03:59:00+03:00

2025-08-19T03:59:00+03:00

в мире

техас

сша

иллинойс

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8a484bf7db7e0f954c004034056b668.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Законодатели от Демократической партии США вернулись в заксобрание Техаса после двух недель протеста против изменения карты избирательных округов штата, пишет газета Wall Street Journal. "Бурные аплодисменты сторонников встретили демократов Техаса, когда они в полдень понедельника вернулись в капитолий (штата - ред.) после двухнедельного протеста", - говорится в статье. Как отмечает газета, их возвращение "практически гарантирует" принятие плана перекройки избирательных округов штата, поддерживаемого республиканцами, которого добивается президент США Дональд Трамп, так как теперь работа заксобрания Техаса не будет парализована. Республиканская партия занимает большинство депутатских кресел и в палате представителей, и в сенате Техаса. Президент США Дональд Трамп ранее предложил изменить территории избирательных округов в Техасе в преддверии промежуточных выборов 2026 года в конгресс, в результате чего республиканцы могут получить перевес. После этого 50 техасских законодателей от Демократической партии покинули Техас в знак протеста. Генпрокурор штата Кен Пэкстон пригрозил "переловить" их. В свою очередь, губернатор штата Иллинойс, куда сбежали техасские демократы, также член Демпартии США Джей Роберт Прицкер пообещал сделать все, чтобы защитить однопартийцев. Позднее Пэкстон подал иск в верховный суд штата Техас, чтобы освободить от должности 13 членов палаты представителей штата от Демократической партии. В свою очередь, губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что будет созывать специальные сессии законодательного собрания штата до тех пор, пока туда не вернутся парламентарии-демократы.

https://ria.ru/20250810/tekhas-2034380067.html

https://ria.ru/20250615/protest-2022890758.html

техас

сша

иллинойс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, техас, сша, иллинойс, дональд трамп