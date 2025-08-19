https://ria.ru/20250819/svyatynya-2035296145.html

"Все сходится". Величайшая библейская святыня вскоре может быть найдена

"Все сходится". Величайшая библейская святыня вскоре может быть найдена - РИА Новости, 19.08.2025

"Все сходится". Величайшая библейская святыня вскоре может быть найдена

Израильские археологи раскопали строение, невероятно похожее на ветхозаветную Скинию. В ней, согласно Писанию, хранился ковчег с десятью заповедями. Реликвию... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T08:00:00+03:00

2025-08-19T08:00:00+03:00

2025-08-19T08:04:00+03:00

религия

аналитика - религия и мировоззрение

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156287/22/1562872208_0:448:2048:1600_1920x0_80_0_0_75732ee7e7ae5b78c7ff2335418a8dd1.jpg

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости, Сергей Проскурин. Израильские археологи раскопали строение, невероятно похожее на ветхозаветную Скинию. В ней, согласно Писанию, хранился ковчег с десятью заповедями. Реликвию ищут много лет, но пока безуспешно. Напали ли ученые на ее след — в материале РИА Новости.Ключ к разгадкеРаскопки в древнем поселении Тель-Шило продолжаются не один год. Это место — особенное для иудеев. После Исхода тут три раза в год — на праздники Суккот, Пейсах и Шавуот — собирались будущие 12 колен Израиля. Здесь хранилась величайшая святыня, ковчег с десятью заповедями Моисея — в Скинии, специальном шатре.В 2017-м команда американского археолога Скотта Стриплинга взялась за невозможное — найти Скинию. И, похоже, спустя почти десять лет им улыбнулась удача.Они обнаружили монументальный фундамент железного века. "Но главное, — подчеркнул руководитель экспедиции, — он соответствует библейским описаниям Скинии. Здание ориентировано с востока на запад, а внутри разделено большой стеной на две секции — в соотношении два к одному".Это, предположил Стриплинг, вполне могло быть местом, которое евреи называли "святая святых".Вокруг — более ста тысяч костей животных, в основном овец и крупного рогатого скота. То есть тут совершали жертвоприношения. Кроме того, в грунте огромное количество керамики. Черепки относятся к середине второго тысячелетия до нашей эры — когда, как полагают библеисты, Землю обетованную и заселили.Скорее всего, заключил Стриплинг, каменное строение в Тель-Шило заменило более раннюю переносную скинию-шатер. И добавил: это открытие способно внести неоценимый вклад в решение еще более интересной загадки — местонахождения Ковчега Завета.Доступ ограниченГде он, неизвестно до сих пор. Согласно Писанию, священный ларец для хранения скрижалей с заповедями повелел создать Господь. Выполненный из дерева ситтим — особого вида акации, он был два с половиной локтя (120 сантиметров) в длину, полтора (70 сантиметров) — в ширину и полтора — в высоту. Снаружи и изнутри его покрыли чистым золотом, а крышку увенчали большой короной.Ковчег сопровождал народ Израилев в течение 40 лет скитаний по пустыне и в период отвоевания земли Ханаан. Лишь в IX столетии до нашей эры царь Давид повелел построить на горе Сион специальную молельню. А его сын — Соломон — воздвиг там Первый Иерусалимский храм.Доступ к святыне имел лишь первосвященник. Да и то только раз в год. Именно поэтому в библейских книгах, описывающих времена после Соломона, о ларце со скрижалями практически ни слова.Тайна пророкаПоследнее упоминание о нем относится к 622 году до нашей эры — тогда иудейский царь Иосия распорядился более не носить ковчег на плечах. Из этого ученые делают вывод, что периодически его выставляли для поклонения. Что было потом, источники умалчивают. Достоверно известно одно: в 586-м Иерусалим захватил царь Навуходоносор. Храм разрушили до основания. А большую часть евреев увели в Вавилон.За годы плена о ковчеге никаких сведений. Любопытно, что не было его и среди тех ценностей, которые персидский царь Кир вернул Израилю в 538 году. К слову, правитель разрешил заново отстроить храм. Однако святая святых пустовала. "На месте ковчега стоял камень вышиной в три пальца", — писал в I веке нашей эры историк Иосиф Флавий.С тех пор споры не утихают. Одни иудейские учителя утверждали, что вавилоняне уничтожили реликвию вместе с храмом. Другие — захватчики унесли его с собой. Третьи полагали, что святыню спрятали в секретном месте еще до завоевания Иерусалима.О тайнике, рассказывали мудрецы, знал лишь один человек — пророк Иеремия. Однажды, не стерпев вероотступничества царя Манассии (тот поклонялся вавилонской богине Иштар), он покинул Иерусалим. Ковчег, также "не выдержав мерзости греха", чудесным образом последовал за ним.Пророк отправился к горе Нево, что за рекой Иордан. Именно там, согласно преданию, умер Моисей. "Придя туда, — повествует Книга Маккавеев, — Иеремия нашел жилище в пещере и внес туда скинию и ковчег, <…> и заградил вход".Выходит, святыня не вернулась в Иерусалим. В XX веке археологи пытались найти ее следы в землях восточнее Мертвого моря. Последний раз раскопки там проводили в 1930-х. Но безуспешно. Библеисты настаивали: рассказ о бегстве Иеремии составлен не ранее II века до нашей эры, так что искать святыню следует в другом месте.Совет от скептиковВедь, как гласит другая версия, ковчег спрятал не пророк, а священники. Якобы во время нашествия Навуходоносора они унесли его в тайник под горой Сион.Еще в начале прошлого столетия группа археологов обнаружила под Храмовой горой систему ходов, ведущих к Силоамской купели — бассейну для ритуального очищения в восточной части Иерусалима. Но там ничего не нашли.Скептики выдвигали правомерный аргумент: если реликвию спрятали в годы вавилонского завоевания, почему тогда не вернули на место в I веке нашей эры — когда царь Ирод построил Второй храм? Из этого возражения родилась новая гипотеза.Около шести лет назад израильские ученые раскопали в городке Бейт-Шемеш развалины необычного святилища возрастом около трех тысяч лет."Планировка очень похожа на описание в библейской книге Самуила: еще при царе Давиде для ковчега возвели временный храм — чтобы спрятать его от филистимлян, с которыми евреи тогда активно воевали", — объяснял журналистам профессор археологии Тель-Авивского университета Цви Ледерман.Не исключено, что спустя пару столетий ларец привезли именно сюда. Но ни в одном из источников это не упоминается. А значит, доводы сомнительные.За колючей проволокойЕсть еще одно предположение — искать нужно в Африке. Точнее — в Эфиопии, где иудаизм исповедовали еще в V веке до нашей эры. По преданию, религию принес царь Менелик — сын Соломона и царицы Савской. Взойдя на трон, он совершил паломничество в Иерусалим, откуда привез священников и... ковчег. Для святыни построили гигантский дворец.Этот рассказ долго считали вымыслом, пока в 2008-м немецкие археологи не наткнулись в Аксуме — древнеэфиопской столице — на остатки грандиозного строения со множеством комнат, коридоров, галерей и несколькими питьевыми колодцами.Эфиопы не сомневаются: реликвия хранится у них — в храме Девы Марии Сионской. Туда ее поместили в IV веке. Главное здание этого религиозного комплекса огорожено колючей проволокой. Пройти внутрь имеет право лишь священник-хранитель, избираемый пожизненно.Так что пока специалисты не могут ни проверить, ни опровергнуть эфиопскую версию. И вопрос о местонахождении величайшей из реликвий иудаизма остается открытым.

https://ria.ru/20250805/plaschanitsa-2033292809.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

аналитика - религия и мировоззрение