"Все сходится". Величайшая библейская святыня вскоре может быть найдена
Религия
 
08:00 19.08.2025 (обновлено: 08:04 19.08.2025)
"Все сходится". Величайшая библейская святыня вскоре может быть найдена
"Все сходится". Величайшая библейская святыня вскоре может быть найдена
"Все сходится". Величайшая библейская святыня вскоре может быть найдена
Израильские археологи раскопали строение, невероятно похожее на ветхозаветную Скинию. В ней, согласно Писанию, хранился ковчег с десятью заповедями. Реликвию...
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости, Сергей Проскурин. Израильские археологи раскопали строение, невероятно похожее на ветхозаветную Скинию. В ней, согласно Писанию, хранился ковчег с десятью заповедями. Реликвию ищут много лет, но пока безуспешно. Напали ли ученые на ее след — в материале РИА Новости.Ключ к разгадкеРаскопки в древнем поселении Тель-Шило продолжаются не один год. Это место — особенное для иудеев. После Исхода тут три раза в год — на праздники Суккот, Пейсах и Шавуот — собирались будущие 12 колен Израиля. Здесь хранилась величайшая святыня, ковчег с десятью заповедями Моисея — в Скинии, специальном шатре.В 2017-м команда американского археолога Скотта Стриплинга взялась за невозможное — найти Скинию. И, похоже, спустя почти десять лет им улыбнулась удача.Они обнаружили монументальный фундамент железного века. "Но главное, — подчеркнул руководитель экспедиции, — он соответствует библейским описаниям Скинии. Здание ориентировано с востока на запад, а внутри разделено большой стеной на две секции — в соотношении два к одному".Это, предположил Стриплинг, вполне могло быть местом, которое евреи называли "святая святых".Вокруг — более ста тысяч костей животных, в основном овец и крупного рогатого скота. То есть тут совершали жертвоприношения. Кроме того, в грунте огромное количество керамики. Черепки относятся к середине второго тысячелетия до нашей эры — когда, как полагают библеисты, Землю обетованную и заселили.Скорее всего, заключил Стриплинг, каменное строение в Тель-Шило заменило более раннюю переносную скинию-шатер. И добавил: это открытие способно внести неоценимый вклад в решение еще более интересной загадки — местонахождения Ковчега Завета.Доступ ограниченГде он, неизвестно до сих пор. Согласно Писанию, священный ларец для хранения скрижалей с заповедями повелел создать Господь. Выполненный из дерева ситтим — особого вида акации, он был два с половиной локтя (120 сантиметров) в длину, полтора (70 сантиметров) — в ширину и полтора — в высоту. Снаружи и изнутри его покрыли чистым золотом, а крышку увенчали большой короной.Ковчег сопровождал народ Израилев в течение 40 лет скитаний по пустыне и в период отвоевания земли Ханаан. Лишь в IX столетии до нашей эры царь Давид повелел построить на горе Сион специальную молельню. А его сын — Соломон — воздвиг там Первый Иерусалимский храм.Доступ к святыне имел лишь первосвященник. Да и то только раз в год. Именно поэтому в библейских книгах, описывающих времена после Соломона, о ларце со скрижалями практически ни слова.Тайна пророкаПоследнее упоминание о нем относится к 622 году до нашей эры — тогда иудейский царь Иосия распорядился более не носить ковчег на плечах. Из этого ученые делают вывод, что периодически его выставляли для поклонения. Что было потом, источники умалчивают. Достоверно известно одно: в 586-м Иерусалим захватил царь Навуходоносор. Храм разрушили до основания. А большую часть евреев увели в Вавилон.За годы плена о ковчеге никаких сведений. Любопытно, что не было его и среди тех ценностей, которые персидский царь Кир вернул Израилю в 538 году. К слову, правитель разрешил заново отстроить храм. Однако святая святых пустовала. "На месте ковчега стоял камень вышиной в три пальца", — писал в I веке нашей эры историк Иосиф Флавий.С тех пор споры не утихают. Одни иудейские учителя утверждали, что вавилоняне уничтожили реликвию вместе с храмом. Другие — захватчики унесли его с собой. Третьи полагали, что святыню спрятали в секретном месте еще до завоевания Иерусалима.О тайнике, рассказывали мудрецы, знал лишь один человек — пророк Иеремия. Однажды, не стерпев вероотступничества царя Манассии (тот поклонялся вавилонской богине Иштар), он покинул Иерусалим. Ковчег, также "не выдержав мерзости греха", чудесным образом последовал за ним.Пророк отправился к горе Нево, что за рекой Иордан. Именно там, согласно преданию, умер Моисей. "Придя туда, — повествует Книга Маккавеев, — Иеремия нашел жилище в пещере и внес туда скинию и ковчег, &lt;…&gt; и заградил вход".Выходит, святыня не вернулась в Иерусалим. В XX веке археологи пытались найти ее следы в землях восточнее Мертвого моря. Последний раз раскопки там проводили в 1930-х. Но безуспешно. Библеисты настаивали: рассказ о бегстве Иеремии составлен не ранее II века до нашей эры, так что искать святыню следует в другом месте.Совет от скептиковВедь, как гласит другая версия, ковчег спрятал не пророк, а священники. Якобы во время нашествия Навуходоносора они унесли его в тайник под горой Сион.Еще в начале прошлого столетия группа археологов обнаружила под Храмовой горой систему ходов, ведущих к Силоамской купели — бассейну для ритуального очищения в восточной части Иерусалима. Но там ничего не нашли.Скептики выдвигали правомерный аргумент: если реликвию спрятали в годы вавилонского завоевания, почему тогда не вернули на место в I веке нашей эры — когда царь Ирод построил Второй храм? Из этого возражения родилась новая гипотеза.Около шести лет назад израильские ученые раскопали в городке Бейт-Шемеш развалины необычного святилища возрастом около трех тысяч лет."Планировка очень похожа на описание в библейской книге Самуила: еще при царе Давиде для ковчега возвели временный храм — чтобы спрятать его от филистимлян, с которыми евреи тогда активно воевали", — объяснял журналистам профессор археологии Тель-Авивского университета Цви Ледерман.Не исключено, что спустя пару столетий ларец привезли именно сюда. Но ни в одном из источников это не упоминается. А значит, доводы сомнительные.За колючей проволокойЕсть еще одно предположение — искать нужно в Африке. Точнее — в Эфиопии, где иудаизм исповедовали еще в V веке до нашей эры. По преданию, религию принес царь Менелик — сын Соломона и царицы Савской. Взойдя на трон, он совершил паломничество в Иерусалим, откуда привез священников и... ковчег. Для святыни построили гигантский дворец.Этот рассказ долго считали вымыслом, пока в 2008-м немецкие археологи не наткнулись в Аксуме — древнеэфиопской столице — на остатки грандиозного строения со множеством комнат, коридоров, галерей и несколькими питьевыми колодцами.Эфиопы не сомневаются: реликвия хранится у них — в храме Девы Марии Сионской. Туда ее поместили в IV веке. Главное здание этого религиозного комплекса огорожено колючей проволокой. Пройти внутрь имеет право лишь священник-хранитель, избираемый пожизненно.Так что пока специалисты не могут ни проверить, ни опровергнуть эфиопскую версию. И вопрос о местонахождении величайшей из реликвий иудаизма остается открытым.
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости, Сергей Проскурин. Израильские археологи раскопали строение, невероятно похожее на ветхозаветную Скинию. В ней, согласно Писанию, хранился ковчег с десятью заповедями. Реликвию ищут много лет, но пока безуспешно. Напали ли ученые на ее след — в материале РИА Новости.

Ключ к разгадке

Раскопки в древнем поселении Тель-Шило продолжаются не один год. Это место — особенное для иудеев. После Исхода тут три раза в год — на праздники Суккот, Пейсах и Шавуот — собирались будущие 12 колен Израиля. Здесь хранилась величайшая святыня, ковчег с десятью заповедями Моисея — в Скинии, специальном шатре.
В 2017-м команда американского археолога Скотта Стриплинга взялась за невозможное — найти Скинию. И, похоже, спустя почти десять лет им улыбнулась удача.
Они обнаружили монументальный фундамент железного века. "Но главное, — подчеркнул руководитель экспедиции, — он соответствует библейским описаниям Скинии. Здание ориентировано с востока на запад, а внутри разделено большой стеной на две секции — в соотношении два к одному".
© Getty Images / svarshikАрхеологические раскопки в Тель-Шило
Археологические раскопки в Тель-Шило - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© Getty Images / svarshik
Археологические раскопки в Тель-Шило
Это, предположил Стриплинг, вполне могло быть местом, которое евреи называли "святая святых".
Вокруг — более ста тысяч костей животных, в основном овец и крупного рогатого скота. То есть тут совершали жертвоприношения. Кроме того, в грунте огромное количество керамики. Черепки относятся к середине второго тысячелетия до нашей эры — когда, как полагают библеисты, Землю обетованную и заселили.
Скорее всего, заключил Стриплинг, каменное строение в Тель-Шило заменило более раннюю переносную скинию-шатер. И добавил: это открытие способно внести неоценимый вклад в решение еще более интересной загадки — местонахождения Ковчега Завета.
CC BY-SA 3.0 / Ruk7 / Модель скинии в парке долины Тимна в Израиле
Модель скинии в парке долины Тимна в Израиле - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
CC BY-SA 3.0 / Ruk7 /
Модель скинии в парке долины Тимна в Израиле

Доступ ограничен

Где он, неизвестно до сих пор. Согласно Писанию, священный ларец для хранения скрижалей с заповедями повелел создать Господь. Выполненный из дерева ситтим — особого вида акации, он был два с половиной локтя (120 сантиметров) в длину, полтора (70 сантиметров) — в ширину и полтора — в высоту. Снаружи и изнутри его покрыли чистым золотом, а крышку увенчали большой короной.
Ковчег сопровождал народ Израилев в течение 40 лет скитаний по пустыне и в период отвоевания земли Ханаан. Лишь в IX столетии до нашей эры царь Давид повелел построить на горе Сион специальную молельню. А его сын — Соломон — воздвиг там Первый Иерусалимский храм.
© Public domainКартина Густава Доре "Моисей со скрижалями"
Картина Густава Доре Моисей со скрижалями - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© Public domain
Картина Густава Доре "Моисей со скрижалями"
Доступ к святыне имел лишь первосвященник. Да и то только раз в год. Именно поэтому в библейских книгах, описывающих времена после Соломона, о ларце со скрижалями практически ни слова.

Тайна пророка

Последнее упоминание о нем относится к 622 году до нашей эры — тогда иудейский царь Иосия распорядился более не носить ковчег на плечах. Из этого ученые делают вывод, что периодически его выставляли для поклонения. Что было потом, источники умалчивают. Достоверно известно одно: в 586-м Иерусалим захватил царь Навуходоносор. Храм разрушили до основания. А большую часть евреев увели в Вавилон.
За годы плена о ковчеге никаких сведений. Любопытно, что не было его и среди тех ценностей, которые персидский царь Кир вернул Израилю в 538 году. К слову, правитель разрешил заново отстроить храм. Однако святая святых пустовала. "На месте ковчега стоял камень вышиной в три пальца", — писал в I веке нашей эры историк Иосиф Флавий.
© AP Photo / Dan BaliltyСамая большая в мире модель Ковчега Завета, созданная художниками по специальному заказу
Самая большая в мире модель Ковчега Завета, созданная художниками по специальному заказу - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© AP Photo / Dan Balilty
Самая большая в мире модель Ковчега Завета, созданная художниками по специальному заказу
С тех пор споры не утихают. Одни иудейские учителя утверждали, что вавилоняне уничтожили реликвию вместе с храмом. Другие — захватчики унесли его с собой. Третьи полагали, что святыню спрятали в секретном месте еще до завоевания Иерусалима.
О тайнике, рассказывали мудрецы, знал лишь один человек — пророк Иеремия. Однажды, не стерпев вероотступничества царя Манассии (тот поклонялся вавилонской богине Иштар), он покинул Иерусалим. Ковчег, также "не выдержав мерзости греха", чудесным образом последовал за ним.
Пророк отправился к горе Нево, что за рекой Иордан. Именно там, согласно преданию, умер Моисей. "Придя туда, — повествует Книга Маккавеев, — Иеремия нашел жилище в пещере и внес туда скинию и ковчег, <…> и заградил вход".
CC BY 3.0 / Berthold Werner / Вид на гору Нево в Иордании
Вид на гору Нево в Иордании - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
CC BY 3.0 / Berthold Werner /
Вид на гору Нево в Иордании
Выходит, святыня не вернулась в Иерусалим. В XX веке археологи пытались найти ее следы в землях восточнее Мертвого моря. Последний раз раскопки там проводили в 1930-х. Но безуспешно. Библеисты настаивали: рассказ о бегстве Иеремии составлен не ранее II века до нашей эры, так что искать святыню следует в другом месте.

Совет от скептиков

Ведь, как гласит другая версия, ковчег спрятал не пророк, а священники. Якобы во время нашествия Навуходоносора они унесли его в тайник под горой Сион.
Еще в начале прошлого столетия группа археологов обнаружила под Храмовой горой систему ходов, ведущих к Силоамской купели — бассейну для ритуального очищения в восточной части Иерусалима. Но там ничего не нашли.
CC0 / Public domain / "Соломон и царица Савская", Джованни Демин, XIX век
Соломон и царица Савская, Джованни Демин, XIX век - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
CC0 / Public domain /
"Соломон и царица Савская", Джованни Демин, XIX век
Скептики выдвигали правомерный аргумент: если реликвию спрятали в годы вавилонского завоевания, почему тогда не вернули на место в I веке нашей эры — когда царь Ирод построил Второй храм? Из этого возражения родилась новая гипотеза.
Около шести лет назад израильские ученые раскопали в городке Бейт-Шемеш развалины необычного святилища возрастом около трех тысяч лет.
"Планировка очень похожа на описание в библейской книге Самуила: еще при царе Давиде для ковчега возвели временный храм — чтобы спрятать его от филистимлян, с которыми евреи тогда активно воевали", — объяснял журналистам профессор археологии Тель-Авивского университета Цви Ледерман.
Не исключено, что спустя пару столетий ларец привезли именно сюда. Но ни в одном из источников это не упоминается. А значит, доводы сомнительные.
© РИА Новости / Антон СкрипуновХрам в Аксуме, где хранится Ковчег Завета. Эфиопия
Храм в Аксуме, где хранится Ковчег Завета. Эфиопия - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Храм в Аксуме, где хранится Ковчег Завета. Эфиопия

За колючей проволокой

Есть еще одно предположение — искать нужно в Африке. Точнее — в Эфиопии, где иудаизм исповедовали еще в V веке до нашей эры. По преданию, религию принес царь Менелик — сын Соломона и царицы Савской. Взойдя на трон, он совершил паломничество в Иерусалим, откуда привез священников и... ковчег. Для святыни построили гигантский дворец.
Этот рассказ долго считали вымыслом, пока в 2008-м немецкие археологи не наткнулись в Аксуме — древнеэфиопской столице — на остатки грандиозного строения со множеством комнат, коридоров, галерей и несколькими питьевыми колодцами.
Эфиопы не сомневаются: реликвия хранится у них — в храме Девы Марии Сионской. Туда ее поместили в IV веке. Главное здание этого религиозного комплекса огорожено колючей проволокой. Пройти внутрь имеет право лишь священник-хранитель, избираемый пожизненно.
Так что пока специалисты не могут ни проверить, ни опровергнуть эфиопскую версию. И вопрос о местонахождении величайшей из реликвий иудаизма остается открытым.
РелигияАналитика - Религия и мировоззрение
 
 
