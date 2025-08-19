Рейтинг@Mail.ru
Волонтеры Народного фронта доставили воду в Станично-Луганский округ ЛНР - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:40 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/svo-2036389746.html
Волонтеры Народного фронта доставили воду в Станично-Луганский округ ЛНР
Волонтеры Народного фронта доставили воду в Станично-Луганский округ ЛНР - РИА Новости, 19.08.2025
Волонтеры Народного фронта доставили воду в Станично-Луганский округ ЛНР
Волонтеры Народного фронта привезли более 300 литров питьевой воды и свыше 400 килограммов продуктов питания, а также средства гигиены спасателям в... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T20:40:00+03:00
2025-08-19T20:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036389415_23:0:2316:1290_1920x0_80_0_0_1b2045dbc2a74533df57d5bbe2c12245.jpg
ЛУГАНСК, 19 авг - РИА Новости. Волонтеры Народного фронта привезли более 300 литров питьевой воды и свыше 400 килограммов продуктов питания, а также средства гигиены спасателям в Станично-Луганский округ Луганской Народной Республики, где был объявлен режим ЧС из-за крупного лесного пожара, сообщили РИА Новости в региональном штабе движения в ЛНР. В понедельник в региональном штабе движения рассказали РИА Новости, что Народный фронт доставил более 300 литров питьевой воды в район Ольховских дач Станично-Луганского округа, а также помог эвакуировать более десяти человек, оставшихся без крова из-за приближения огня. "Сегодня Народный фронт привез более 300 литров питьевой воды и свыше 400 килограммов продуктов питания (рыбные и мясные консервы, овощи, лапша быстрого приготовления, чай, печенье и прочее) и средств личной гигиены в Станично-Луганский район. Гуманитарная помощь направлена сотрудникам МЧС, которые беспрерывно продолжают тушить лесные пожары и защищать населенные пункты", - уточнили агентству в штабе. В понедельник в правительстве республики объявили о крупном лесном пожаре в Станично-Луганском округе. МЧС по ЛНР отметило, что огонь охватил 20 гектаров территории. На месте работают оперативные службы. В данном районе введен режим ЧС.
https://ria.ru/20250816/mural-2035803549.html
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036389415_309:0:2029:1290_1920x0_80_0_0_dcf82e1b78911c78337d728eeee0da76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
Волонтеры Народного фронта доставили воду в Станично-Луганский округ ЛНР

Волонтеры привезли более 300 литров питьевой воды в Станично-Луганский округ ЛНР

© Народный фронт Волонтеры Народного фронта привезли свыше 400 килограммов продуктов питания в Станично-Луганский округ ЛНР
Волонтеры Народного фронта привезли свыше 400 килограммов продуктов питания в Станично-Луганский округ ЛНР - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© Народный фронт
Волонтеры Народного фронта привезли свыше 400 килограммов продуктов питания в Станично-Луганский округ ЛНР
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 19 авг - РИА Новости. Волонтеры Народного фронта привезли более 300 литров питьевой воды и свыше 400 килограммов продуктов питания, а также средства гигиены спасателям в Станично-Луганский округ Луганской Народной Республики, где был объявлен режим ЧС из-за крупного лесного пожара, сообщили РИА Новости в региональном штабе движения в ЛНР.
В понедельник в региональном штабе движения рассказали РИА Новости, что Народный фронт доставил более 300 литров питьевой воды в район Ольховских дач Станично-Луганского округа, а также помог эвакуировать более десяти человек, оставшихся без крова из-за приближения огня.
"Сегодня Народный фронт привез более 300 литров питьевой воды и свыше 400 килограммов продуктов питания (рыбные и мясные консервы, овощи, лапша быстрого приготовления, чай, печенье и прочее) и средств личной гигиены в Станично-Луганский район. Гуманитарная помощь направлена сотрудникам МЧС, которые беспрерывно продолжают тушить лесные пожары и защищать населенные пункты", - уточнили агентству в штабе.
В понедельник в правительстве республики объявили о крупном лесном пожаре в Станично-Луганском округе. МЧС по ЛНР отметило, что огонь охватил 20 гектаров территории. На месте работают оперативные службы. В данном районе введен режим ЧС.
Мурал в центре Донецка в память о погибших в Курской области волонтерах Народного фронта - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
В Донецке открыли мурал в память о волонтерах, погибших в Курской области
16 августа, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала