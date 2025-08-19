https://ria.ru/20250819/svo-2036389746.html
Волонтеры Народного фронта доставили воду в Станично-Луганский округ ЛНР
Волонтеры Народного фронта доставили воду в Станично-Луганский округ ЛНР
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
ЛУГАНСК, 19 авг - РИА Новости. Волонтеры Народного фронта привезли более 300 литров питьевой воды и свыше 400 килограммов продуктов питания, а также средства гигиены спасателям в Станично-Луганский округ Луганской Народной Республики, где был объявлен режим ЧС из-за крупного лесного пожара, сообщили РИА Новости в региональном штабе движения в ЛНР. В понедельник в региональном штабе движения рассказали РИА Новости, что Народный фронт доставил более 300 литров питьевой воды в район Ольховских дач Станично-Луганского округа, а также помог эвакуировать более десяти человек, оставшихся без крова из-за приближения огня. "Сегодня Народный фронт привез более 300 литров питьевой воды и свыше 400 килограммов продуктов питания (рыбные и мясные консервы, овощи, лапша быстрого приготовления, чай, печенье и прочее) и средств личной гигиены в Станично-Луганский район. Гуманитарная помощь направлена сотрудникам МЧС, которые беспрерывно продолжают тушить лесные пожары и защищать населенные пункты", - уточнили агентству в штабе. В понедельник в правительстве республики объявили о крупном лесном пожаре в Станично-Луганском округе. МЧС по ЛНР отметило, что огонь охватил 20 гектаров территории. На месте работают оперативные службы. В данном районе введен режим ЧС.
луганская народная республика
