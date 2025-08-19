Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Днепра"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:08 19.08.2025 (обновлено: 12:10 19.08.2025)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Днепра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 19.08.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Днепра"
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 95 военных ВСУ, боевую бронированную машину, артиллерийское орудие, восемь станций... РИА Новости, 19.08.2025
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
запорожская область
херсонская область
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 95 военных ВСУ, боевую бронированную машину, артиллерийское орудие, восемь станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, три склада боеприпасов и склад горюче-смазочных материалов, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады, бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Степовое, Орехов, Червоная Криница, Малые Щербаки Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Уничтожено свыше 95 военнослужащих, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, артиллерийское орудие, восемь станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, три склада боеприпасов и склад горюче-смазочных материалов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, запорожская область, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Херсонская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Днепра"

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли свыше 95 военных в зоне действий "Днепра"

Российский военнослужащий
Российский военнослужащий
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 95 военных ВСУ, боевую бронированную машину, артиллерийское орудие, восемь станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, три склада боеприпасов и склад горюче-смазочных материалов, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады, бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Степовое, Орехов, Червоная Криница, Малые Щербаки Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Уничтожено свыше 95 военнослужащих, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, артиллерийское орудие, восемь станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, три склада боеприпасов и склад горюче-смазочных материалов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Пресечена попытка прорыва украинской ДРГ через российскую границу
