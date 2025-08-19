https://ria.ru/20250819/svo-2036262191.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Днепра"

2025-08-19T12:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

запорожская область

херсонская область

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 95 военных ВСУ, боевую бронированную машину, артиллерийское орудие, восемь станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, три склада боеприпасов и склад горюче-смазочных материалов, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады, бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Степовое, Орехов, Червоная Криница, Малые Щербаки Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Уничтожено свыше 95 военнослужащих, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, артиллерийское орудие, восемь станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, три склада боеприпасов и склад горюче-смазочных материалов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

