Рейтинг@Mail.ru
Подразделения "Центра" заняли более выгодные позиции в зоне СВО - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:08 19.08.2025 (обновлено: 12:19 19.08.2025)
https://ria.ru/20250819/svo-2036262104.html
Подразделения "Центра" заняли более выгодные позиции в зоне СВО
Подразделения "Центра" заняли более выгодные позиции в зоне СВО - РИА Новости, 19.08.2025
Подразделения "Центра" заняли более выгодные позиции в зоне СВО
Подразделения группировки войск "Центр" уничтожили за сутки более 410 военнослужащих ВСУ, две бронемашины, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T12:08:00+03:00
2025-08-19T12:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
димитров
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
красноармейск
красный лиман
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106654_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_08328a5bf0a3701928b858eb3a1dcb0a.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" уничтожили за сутки более 410 военнослужащих ВСУ, две бронемашины, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям двух механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дорожное, Новоалександровка, Белицкое, Муравка, Балаган, Удачное, Родинское, Димитров, Красноармейск, Чунишино и Красный Лиман Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.По данным ведомства, потери украинских вооруженных формирований за сутки составили более 410 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 19 автомобилей и три артиллерийских орудия.
https://ria.ru/20250818/spetsoperatsiya-2036088955.html
димитров
красноармейск
красный лиман
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106654_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_704dc2eb4849e17e2c8737a7747bcee7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, димитров, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), красноармейск, красный лиман
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Димитров, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Красноармейск, Красный Лиман
Подразделения "Центра" заняли более выгодные позиции в зоне СВО

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли свыше 410 военных в зоне "Центра"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" уничтожили за сутки более 410 военнослужащих ВСУ, две бронемашины, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям двух механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дорожное, Новоалександровка, Белицкое, Муравка, Балаган, Удачное, Родинское, Димитров, Красноармейск, Чунишино и Красный Лиман Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, потери украинских вооруженных формирований за сутки составили более 410 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 19 автомобилей и три артиллерийских орудия.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.08.2025
18 августа, 16:44
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДимитровВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)КрасноармейскКрасный Лиман
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала