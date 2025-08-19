https://ria.ru/20250819/svo-2036262104.html

Подразделения "Центра" заняли более выгодные позиции в зоне СВО

Подразделения "Центра" заняли более выгодные позиции в зоне СВО - РИА Новости, 19.08.2025

Подразделения "Центра" заняли более выгодные позиции в зоне СВО

Подразделения группировки войск "Центр" уничтожили за сутки более 410 военнослужащих ВСУ, две бронемашины, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 19.08.2025

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" уничтожили за сутки более 410 военнослужащих ВСУ, две бронемашины, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям двух механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дорожное, Новоалександровка, Белицкое, Муравка, Балаган, Удачное, Родинское, Димитров, Красноармейск, Чунишино и Красный Лиман Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.По данным ведомства, потери украинских вооруженных формирований за сутки составили более 410 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 19 автомобилей и три артиллерийских орудия.

