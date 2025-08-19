Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки потеряли свыше 240 боевиков в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 19.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:07 19.08.2025 (обновлено: 12:09 19.08.2025)
ВСУ за сутки потеряли свыше 240 боевиков в зоне действий "Запада"
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Ольговка, Купянск, Осиново, Песчаное, Боровская Андреевка в Харьковской области, Новоселовка, Кировск, Среднее и Торское в Донецкой Народной Республике."Потери ВСУ составили свыше 240 военнослужащих, семь боевых бронированных машин западного производства, 16 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и семь складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Ольговка, Купянск, Осиново, Песчаное, Боровская Андреевка в Харьковской области, Новоселовка, Кировск, Среднее и Торское в Донецкой Народной Республике.
"Потери ВСУ составили свыше 240 военнослужащих, семь боевых бронированных машин западного производства, 16 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и семь складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Пресечена попытка прорыва украинской ДРГ через российскую границу
Вчера, 07:16
 
