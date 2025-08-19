https://ria.ru/20250819/svo-2036261688.html
ВСУ за сутки потеряли свыше 240 боевиков в зоне действий "Запада"
ВСУ за сутки потеряли свыше 240 боевиков в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 19.08.2025
ВСУ за сутки потеряли свыше 240 боевиков в зоне действий "Запада"
Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 240 РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T12:07:00+03:00
2025-08-19T12:07:00+03:00
2025-08-19T12:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
харьковская область
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Ольговка, Купянск, Осиново, Песчаное, Боровская Андреевка в Харьковской области, Новоселовка, Кировск, Среднее и Торское в Донецкой Народной Республике."Потери ВСУ составили свыше 240 военнослужащих, семь боевых бронированных машин западного производства, 16 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и семь складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
россия
харьковская область
донецкая народная республика
ВСУ за сутки потеряли свыше 240 боевиков в зоне действий "Запада"
