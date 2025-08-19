https://ria.ru/20250819/sud-2036399975.html

В Сочи арестовали водителя, не справившегося с управлением на джиппинге

В Сочи арестовали водителя, не справившегося с управлением на джиппинге - РИА Новости, 19.08.2025

В Сочи арестовали водителя, не справившегося с управлением на джиппинге

Адлерский районный суд Сочи арестовал на два месяца водителя машины, который не справился с управлением во время туристического джиппинга в Адлерском районе... РИА Новости, 19.08.2025

СОЧИ, 19 авг - РИА Новости. Адлерский районный суд Сочи арестовал на два месяца водителя машины, который не справился с управлением во время туристического джиппинга в Адлерском районе Сочи, сообщили в объединенной пресс-службе судов по Краснодарскому краю. "Адлерским районным судом города Сочи рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 21-летнего подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности - ред.). Срок меры - 2 месяца", - говорится в сообщении. Утром 17 августа туристический автомобиль опрокинулся во время незаконно организованного джиппинг-тура в Адлерском районе Сочи на горной дороге, в результате пять пассажиров и сам водитель туристического "УАЗ Патриот" получили травмы. Водитель машины был задержан во вторник следователем СК России по Краснодарскому краю.

