https://ria.ru/20250819/sud-2036399975.html
В Сочи арестовали водителя, не справившегося с управлением на джиппинге
В Сочи арестовали водителя, не справившегося с управлением на джиппинге - РИА Новости, 19.08.2025
В Сочи арестовали водителя, не справившегося с управлением на джиппинге
Адлерский районный суд Сочи арестовал на два месяца водителя машины, который не справился с управлением во время туристического джиппинга в Адлерском районе... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T22:54:00+03:00
2025-08-19T22:54:00+03:00
2025-08-19T22:54:00+03:00
происшествия
сочи
краснодарский край
россия
ульяновский автомобильный завод (уаз)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg
СОЧИ, 19 авг - РИА Новости. Адлерский районный суд Сочи арестовал на два месяца водителя машины, который не справился с управлением во время туристического джиппинга в Адлерском районе Сочи, сообщили в объединенной пресс-службе судов по Краснодарскому краю. "Адлерским районным судом города Сочи рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 21-летнего подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности - ред.). Срок меры - 2 месяца", - говорится в сообщении. Утром 17 августа туристический автомобиль опрокинулся во время незаконно организованного джиппинг-тура в Адлерском районе Сочи на горной дороге, в результате пять пассажиров и сам водитель туристического "УАЗ Патриот" получили травмы. Водитель машины был задержан во вторник следователем СК России по Краснодарскому краю.
https://ria.ru/20250816/dtp-2035789587.html
сочи
краснодарский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_63b6bb15d6d7566731b49d1069b6ad54.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи, краснодарский край, россия, ульяновский автомобильный завод (уаз), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Сочи, Краснодарский край, Россия, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Следственный комитет России (СК РФ)
В Сочи арестовали водителя, не справившегося с управлением на джиппинге
Суд в Сочи арестовал водителя, не справившегося с управлением во время джиппинга