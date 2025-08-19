Рейтинг@Mail.ru
Суд в Армении рассмотрит вопрос об изменении меры пресечения Галстаняну
22:04 19.08.2025
Суд в Армении рассмотрит вопрос об изменении меры пресечения Галстаняну
Суд в Армении рассмотрит вопрос об изменении меры пресечения Галстаняну - РИА Новости, 19.08.2025
Суд в Армении рассмотрит вопрос об изменении меры пресечения Галстаняну
Суд в Армении в среду рассмотрит вопрос изменения меры пресечения находящимся под арестом архиепископу Баграту Галстаняну и его сторонникам, сообщил адвокат... РИА Новости, 19.08.2025
ЕРЕВАН, 19 авг – РИА Новости. Суд в Армении в среду рассмотрит вопрос изменения меры пресечения находящимся под арестом архиепископу Баграту Галстаняну и его сторонникам, сообщил адвокат Рубен Меликян. "Второе судебное заседание по уголовному делу против владыки Баграта и остальных 17 достойных граждан состоится 20 августа. Помимо прочего, будет также рассмотрен вопрос меры пресечения", - написал адвокат в соцсети Facebook *. В конце июня архиепископ Баграт, являющийся политическим противником премьера Армении Никола Пашиняна, и 17 его сторонников были арестованы в Армении в рамках уголовного дела о попытке "захвата власти". Адвокат архиепископа Сергей Арутюнян сообщил, что его подзащитному предъявлены обвинения по статьям о терроризме, беспорядкам и узурпации власти. Он назвал эти обвинения смешными, а сам процесс - политическим преследованием. Ранее в следственном комитете сообщили, что в отношении 18 человек возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке к терроризму и узурпации власти. Семнадцать обвиняемых арестованы, в отношении одного применены административный надзор и подписка о невыезде. На минувшей неделе адвокат архиепископа Баграта Ованнес Худоян заявил, что аудиозаписи "прослушки" его подзащитного, которые были приобщены к уголовному делу, были смонтированы следствием. В подтверждение своих слов он опубликовал в соцсетях оригиналы аудиозаписей. После этого архиепископ обратился к генеральному прокурору Армении Анне Вардапетян, назвав выдвинутые против него обвинения сфальсифицированной постановкой. Он поинтересовался у генпрокурора, готова ли она извиниться и покаяться за некомпетентное, политизированное поведение. Владыка пообещал также принять все законные меры для привлечения к ответственности организаторов "этого позора". Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.* принадлежит компании Meta, запрещенной в России как экстремистской
Суд в Армении рассмотрит вопрос об изменении меры пресечения Галстаняну

В Армении рассмотрят вопрос об изменении меры пресечения архиепископу Галстаняну

© РИА Новости / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкАрхиепископ Баграт Галстанян
Архиепископ Баграт Галстанян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 19 авг – РИА Новости. Суд в Армении в среду рассмотрит вопрос изменения меры пресечения находящимся под арестом архиепископу Баграту Галстаняну и его сторонникам, сообщил адвокат Рубен Меликян.
"Второе судебное заседание по уголовному делу против владыки Баграта и остальных 17 достойных граждан состоится 20 августа. Помимо прочего, будет также рассмотрен вопрос меры пресечения", - написал адвокат в соцсети Facebook *.
ЕС и США закрывают глаза на преследование ААЦ, заявил армянский политик
5 августа, 16:34
5 августа, 16:34
В конце июня архиепископ Баграт, являющийся политическим противником премьера Армении Никола Пашиняна, и 17 его сторонников были арестованы в Армении в рамках уголовного дела о попытке "захвата власти". Адвокат архиепископа Сергей Арутюнян сообщил, что его подзащитному предъявлены обвинения по статьям о терроризме, беспорядкам и узурпации власти. Он назвал эти обвинения смешными, а сам процесс - политическим преследованием.
Ранее в следственном комитете сообщили, что в отношении 18 человек возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке к терроризму и узурпации власти. Семнадцать обвиняемых арестованы, в отношении одного применены административный надзор и подписка о невыезде.
На минувшей неделе адвокат архиепископа Баграта Ованнес Худоян заявил, что аудиозаписи "прослушки" его подзащитного, которые были приобщены к уголовному делу, были смонтированы следствием. В подтверждение своих слов он опубликовал в соцсетях оригиналы аудиозаписей.
После этого архиепископ обратился к генеральному прокурору Армении Анне Вардапетян, назвав выдвинутые против него обвинения сфальсифицированной постановкой. Он поинтересовался у генпрокурора, готова ли она извиниться и покаяться за некомпетентное, политизированное поведение. Владыка пообещал также принять все законные меры для привлечения к ответственности организаторов "этого позора".
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
* принадлежит компании Meta, запрещенной в России как экстремистской
Ситуация с ААЦ напоминает нападки Киева на УПЦ, считает эксперт
25 июля, 15:58
25 июля, 15:58
 
