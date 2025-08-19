https://ria.ru/20250819/sud-2036388964.html
Свердловский облсуд признал законным отказ в регистрации кандидата Садихова
Свердловский облсуд признал законным отказ в регистрации кандидата Садихова - РИА Новости, 19.08.2025
Свердловский облсуд признал законным отказ в регистрации кандидата Садихова
Свердловский областной суд признал законным отказ избирательной комиссии в регистрации на досрочных выборах главы области Динамудина Садихова, кандидата от... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T20:36:00+03:00
2025-08-19T20:36:00+03:00
2025-08-19T20:38:00+03:00
политика
россия
екатеринбург
свердловская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 авг - РИА Новости. Свердловский областной суд признал законным отказ избирательной комиссии в регистрации на досрочных выборах главы области Динамудина Садихова, кандидата от партии "Гражданская инициатива", сообщает объединенная пресс-служба судов региона. "Динамудин Садихов просил признать решение об отказе ему в регистрации в качестве кандидата на досрочных выборах незаконным и обязать избирательную комиссию зарегистрировать его в этом статусе. Рассмотрев материалы дела и выслушав мнения сторон, Свердловский областной суд отказал административному истцу в удовлетворении заявленных требований", - говорится в сообщении. Причиной отказа в регистрации в качестве кандидата послужило отсутствие достаточного количества нотариально заверенных подписей депутатов и глав муниципальных образований. Согласно сообщению, была предоставлена только одна подпись из требуемых ста двадцати. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение пяти дней с момента его оглашения.
https://ria.ru/20250319/sud-2005997146.html
россия
екатеринбург
свердловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, екатеринбург, свердловская область
Политика, Россия, Екатеринбург, Свердловская область
Свердловский облсуд признал законным отказ в регистрации кандидата Садихова
Суд признал законным отказ в регистрации кандидата от "Гражданской инициативы"
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 авг - РИА Новости. Свердловский областной суд признал законным отказ избирательной комиссии в регистрации на досрочных выборах главы области Динамудина Садихова, кандидата от партии "Гражданская инициатива", сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
"Динамудин Садихов просил признать решение об отказе ему в регистрации в качестве кандидата на досрочных выборах незаконным и обязать избирательную комиссию зарегистрировать его в этом статусе. Рассмотрев материалы дела и выслушав мнения сторон, Свердловский областной суд отказал административному истцу в удовлетворении заявленных требований", - говорится в сообщении.
Причиной отказа в регистрации в качестве кандидата послужило отсутствие достаточного количества нотариально заверенных подписей депутатов и глав муниципальных образований. Согласно сообщению, была предоставлена только одна подпись из требуемых ста двадцати.
Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение пяти дней с момента его оглашения.