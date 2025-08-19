Рейтинг@Mail.ru
Свердловский облсуд признал законным отказ в регистрации кандидата Садихова - РИА Новости, 19.08.2025
20:36 19.08.2025 (обновлено: 20:38 19.08.2025)
Свердловский облсуд признал законным отказ в регистрации кандидата Садихова
Свердловский облсуд признал законным отказ в регистрации кандидата Садихова - РИА Новости, 19.08.2025
Свердловский облсуд признал законным отказ в регистрации кандидата Садихова
Свердловский областной суд признал законным отказ избирательной комиссии в регистрации на досрочных выборах главы области Динамудина Садихова, кандидата от...
2025-08-19T20:36:00+03:00
2025-08-19T20:38:00+03:00
политика
россия
екатеринбург
свердловская область
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 авг - РИА Новости. Свердловский областной суд признал законным отказ избирательной комиссии в регистрации на досрочных выборах главы области Динамудина Садихова, кандидата от партии "Гражданская инициатива", сообщает объединенная пресс-служба судов региона. "Динамудин Садихов просил признать решение об отказе ему в регистрации в качестве кандидата на досрочных выборах незаконным и обязать избирательную комиссию зарегистрировать его в этом статусе. Рассмотрев материалы дела и выслушав мнения сторон, Свердловский областной суд отказал административному истцу в удовлетворении заявленных требований", - говорится в сообщении. Причиной отказа в регистрации в качестве кандидата послужило отсутствие достаточного количества нотариально заверенных подписей депутатов и глав муниципальных образований. Согласно сообщению, была предоставлена только одна подпись из требуемых ста двадцати. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение пяти дней с момента его оглашения.
россия
екатеринбург
свердловская область
политика, россия, екатеринбург, свердловская область
Политика, Россия, Екатеринбург, Свердловская область
Свердловский облсуд признал законным отказ в регистрации кандидата Садихова

Суд признал законным отказ в регистрации кандидата от "Гражданской инициативы"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 авг - РИА Новости. Свердловский областной суд признал законным отказ избирательной комиссии в регистрации на досрочных выборах главы области Динамудина Садихова, кандидата от партии "Гражданская инициатива", сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
"Динамудин Садихов просил признать решение об отказе ему в регистрации в качестве кандидата на досрочных выборах незаконным и обязать избирательную комиссию зарегистрировать его в этом статусе. Рассмотрев материалы дела и выслушав мнения сторон, Свердловский областной суд отказал административному истцу в удовлетворении заявленных требований", - говорится в сообщении.
Причиной отказа в регистрации в качестве кандидата послужило отсутствие достаточного количества нотариально заверенных подписей депутатов и глав муниципальных образований. Согласно сообщению, была предоставлена только одна подпись из требуемых ста двадцати.
Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение пяти дней с момента его оглашения.
Суд признал незаконной победу "жены водителя" на выборах мэра Березовского
Суд признал незаконной победу "жены водителя" на выборах мэра Березовского
19 марта, 15:51
 
ПолитикаРоссияЕкатеринбургСвердловская область
 
 
