Свердловский облсуд признал законным отказ в регистрации кандидата Садихова

Свердловский облсуд признал законным отказ в регистрации кандидата Садихова

политика

россия

екатеринбург

свердловская область

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 авг - РИА Новости. Свердловский областной суд признал законным отказ избирательной комиссии в регистрации на досрочных выборах главы области Динамудина Садихова, кандидата от партии "Гражданская инициатива", сообщает объединенная пресс-служба судов региона. "Динамудин Садихов просил признать решение об отказе ему в регистрации в качестве кандидата на досрочных выборах незаконным и обязать избирательную комиссию зарегистрировать его в этом статусе. Рассмотрев материалы дела и выслушав мнения сторон, Свердловский областной суд отказал административному истцу в удовлетворении заявленных требований", - говорится в сообщении. Причиной отказа в регистрации в качестве кандидата послужило отсутствие достаточного количества нотариально заверенных подписей депутатов и глав муниципальных образований. Согласно сообщению, была предоставлена только одна подпись из требуемых ста двадцати. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение пяти дней с момента его оглашения.

россия

екатеринбург

свердловская область

