Суд на Украине продлил арест главе "Центра противодействия коррупции"
18:19 19.08.2025
Суд на Украине продлил арест главе "Центра противодействия коррупции"
Суд на Украине продлил арест главе "Центра противодействия коррупции" - РИА Новости, 19.08.2025
Суд на Украине продлил арест главе "Центра противодействия коррупции"
Суд на Украине продлил подозреваемому в мошенничестве главе украинской общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталию Шабунину меру... РИА Новости, 19.08.2025
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Суд на Украине продлил подозреваемому в мошенничестве главе украинской общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталию Шабунину меру пресечения в виде личного обязательства до 19 октября, сообщает во вторник украинский телеканал "Общественное". Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 15 июля сообщал, что суд на Украине применил к Шабунину меру пресечения в виде личного обязательства соблюдать ряд ограничений. "Суд продлил меру пресечения главе "Центра противодействия коррупции" Виталию Шабунину в виде личного обязательства до 19 октября", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Государственное бюро расследований (ГБР) Украины 11 июля предъявило обвинение Шабунину, ранее отправленному на фронт после критики властей, по статьям о мошенничестве и уклонении от военной службы. Следствие считает, что Шабунин систематически не появлялся на службе, незаконно получал с 2022 года денежное обеспечение в размере более 50 тысяч гривен (1,2 тысячи долларов), отсутствуя в воинской части, использовал в личных целях "транспортное средство", предназначенное для нужд ВСУ.
Суд на Украине продлил арест главе "Центра противодействия коррупции"

Суд на Украине продлил арест главе "Центра противодействия коррупции" Шабунину

Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Суд на Украине продлил подозреваемому в мошенничестве главе украинской общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталию Шабунину меру пресечения в виде личного обязательства до 19 октября, сообщает во вторник украинский телеканал "Общественное".
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 15 июля сообщал, что суд на Украине применил к Шабунину меру пресечения в виде личного обязательства соблюдать ряд ограничений.
"Суд продлил меру пресечения главе "Центра противодействия коррупции" Виталию Шабунину в виде личного обязательства до 19 октября", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины 11 июля предъявило обвинение Шабунину, ранее отправленному на фронт после критики властей, по статьям о мошенничестве и уклонении от военной службы. Следствие считает, что Шабунин систематически не появлялся на службе, незаконно получал с 2022 года денежное обеспечение в размере более 50 тысяч гривен (1,2 тысячи долларов), отсутствуя в воинской части, использовал в личных целях "транспортное средство", предназначенное для нужд ВСУ.
Депутата Рады отправили под ночной домашний арест
12 мая, 14:12
 
