Суд на Украине продлил арест главе "Центра противодействия коррупции"

19.08.2025

Суд на Украине продлил арест главе "Центра противодействия коррупции"

Суд на Украине продлил подозреваемому в мошенничестве главе украинской общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталию Шабунину меру... РИА Новости, 19.08.2025

МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Суд на Украине продлил подозреваемому в мошенничестве главе украинской общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталию Шабунину меру пресечения в виде личного обязательства до 19 октября, сообщает во вторник украинский телеканал "Общественное". Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 15 июля сообщал, что суд на Украине применил к Шабунину меру пресечения в виде личного обязательства соблюдать ряд ограничений. "Суд продлил меру пресечения главе "Центра противодействия коррупции" Виталию Шабунину в виде личного обязательства до 19 октября", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Государственное бюро расследований (ГБР) Украины 11 июля предъявило обвинение Шабунину, ранее отправленному на фронт после критики властей, по статьям о мошенничестве и уклонении от военной службы. Следствие считает, что Шабунин систематически не появлялся на службе, незаконно получал с 2022 года денежное обеспечение в размере более 50 тысяч гривен (1,2 тысячи долларов), отсутствуя в воинской части, использовал в личных целях "транспортное средство", предназначенное для нужд ВСУ.

