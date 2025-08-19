https://ria.ru/20250819/sud-2036347286.html
Суд продлил арест гендиректору НПО "Вторпромресурсы" Лысенко
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил до октября арест гендиректору НПО "Вторпромресурсы" Евгению Лысенко, ставшему фигурантом дела о мошенничестве, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона. Дорогомиловский суд Москвы 27 июня арестовал бывшего гендиректора корпорации "ВСМПО-Ависма" Михаила Воеводина по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Также по данному делу был арестован гендиректор НПО "Вторпромресурсы" Евгений Лысенко. Во вторник Ленинский районный суд Екатеринбурга уже продлил по 29 октября срок содержания под стражей Воеводину. "Лысенко арест продлен по 29 октября", – сказала собеседница агентства.
