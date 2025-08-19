https://ria.ru/20250819/sud-2036347286.html

Суд продлил арест гендиректору НПО "Вторпромресурсы" Лысенко

Суд продлил арест гендиректору НПО "Вторпромресурсы" Лысенко - РИА Новости, 19.08.2025

Суд продлил арест гендиректору НПО "Вторпромресурсы" Лысенко

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил до октября арест гендиректору НПО "Вторпромресурсы" Евгению Лысенко, ставшему фигурантом дела о мошенничестве,... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T17:03:00+03:00

2025-08-19T17:03:00+03:00

2025-08-19T17:03:00+03:00

происшествия

екатеринбург

москва

всмпо-ависма

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил до октября арест гендиректору НПО "Вторпромресурсы" Евгению Лысенко, ставшему фигурантом дела о мошенничестве, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона. Дорогомиловский суд Москвы 27 июня арестовал бывшего гендиректора корпорации "ВСМПО-Ависма" Михаила Воеводина по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Также по данному делу был арестован гендиректор НПО "Вторпромресурсы" Евгений Лысенко. Во вторник Ленинский районный суд Екатеринбурга уже продлил по 29 октября срок содержания под стражей Воеводину. "Лысенко арест продлен по 29 октября", – сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20250819/sud-2036339019.html

екатеринбург

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, екатеринбург, москва, всмпо-ависма