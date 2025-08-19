Суд продлил арест гендиректору НПО "Вторпромресурсы" Лысенко

Рейтинг@Mail.ru
17:03 19.08.2025
происшествия
екатеринбург
москва
всмпо-ависма
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил до октября арест гендиректору НПО "Вторпромресурсы" Евгению Лысенко, ставшему фигурантом дела о мошенничестве, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона. Дорогомиловский суд Москвы 27 июня арестовал бывшего гендиректора корпорации "ВСМПО-Ависма" Михаила Воеводина по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Также по данному делу был арестован гендиректор НПО "Вторпромресурсы" Евгений Лысенко. Во вторник Ленинский районный суд Екатеринбурга уже продлил по 29 октября срок содержания под стражей Воеводину. "Лысенко арест продлен по 29 октября", – сказала собеседница агентства.
происшествия, екатеринбург, москва, всмпо-ависма
Происшествия, Екатеринбург, Москва, ВСМПО-Ависма
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил до октября арест гендиректору НПО "Вторпромресурсы" Евгению Лысенко, ставшему фигурантом дела о мошенничестве, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.
Дорогомиловский суд Москвы 27 июня арестовал бывшего гендиректора корпорации "ВСМПО-Ависма" Михаила Воеводина по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Также по данному делу был арестован гендиректор НПО "Вторпромресурсы" Евгений Лысенко.
Во вторник Ленинский районный суд Екатеринбурга уже продлил по 29 октября срок содержания под стражей Воеводину.
"Лысенко арест продлен по 29 октября", – сказала собеседница агентства.
