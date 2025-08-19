https://ria.ru/20250819/sud-2036339019.html

Суд продлил арест основателю "Русагро" Мошковичу

Суд продлил арест основателю "Русагро" Мошковичу - РИА Новости, 19.08.2025

Суд продлил арест основателю "Русагро" Мошковичу

Мещанский суд Москвы по ходатайству следствия до конца ноября продлил арест основателю "Русагро" Вадиму Мошковичу по делу о мошенничестве, передает... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T16:30:00+03:00

2025-08-19T16:30:00+03:00

2025-08-19T17:15:00+03:00

происшествия

москва

вадим мошкович

русагро

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036352527_0:84:2285:1369_1920x0_80_0_0_4f8439a86d66c94f0cba6aac79865eb3.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Мещанский суд Москвы по ходатайству следствия до конца ноября продлил арест основателю "Русагро" Вадиму Мошковичу по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Продлить меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 ноября 2025 года", - огласила решение судья. Арест также продлили бывшему гендиректору "Русагро" Максиму Басову. Кроме того, до 25 ноября пролонгирован срок следствия по делу. Защита в заседании просила суд приобщить медицинскую документацию о состоянии здоровья Мошковича, сведения озвучены не были. Адвокаты просили избрать подзащитному домашний арест, а также, как и ранее, предлагали внесение за него залога в размере 1 миллиарда рублей. Прокурор сообщил, что в суде не было представлено каких-либо сведений, которые свидетельствовали бы о невозможности содержания Мошковича и Басова под стражей. По словам следователя, по делу выполнен значительный объем следственных действий, однако ещё необходимо провести ряд экспертиз, а также установить иных соучастников. Мошкович и Басов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Вину они не признают. Кроме того, в мае следователь в суде заявила, что против Мошковича возбуждено уголовное дело о даче взятки в особо крупном размере. Изначально по делу проходили двое потерпевших: кипрская компания "Солпро инвестмент лтд", основатель холдинга "Солнечные продукты", бенефициаром которой является Владислав Буров, и компания "Сингента" – российское подразделение нефтехимической и агрохимической китайской компании Sinochem Holdings. Во вторник информированный источник сообщил РИА Новости, что в деле фигурируют уже более 10 компаний, среди которых "Борма", "Отава", "Росток".

https://ria.ru/20250523/samolet-2018575577.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, вадим мошкович, русагро