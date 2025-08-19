Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил арест основателю "Русагро" Мошковичу - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:30 19.08.2025 (обновлено: 17:15 19.08.2025)
https://ria.ru/20250819/sud-2036339019.html
Суд продлил арест основателю "Русагро" Мошковичу
Суд продлил арест основателю "Русагро" Мошковичу - РИА Новости, 19.08.2025
Суд продлил арест основателю "Русагро" Мошковичу
Мещанский суд Москвы по ходатайству следствия до конца ноября продлил арест основателю "Русагро" Вадиму Мошковичу по делу о мошенничестве, передает... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T16:30:00+03:00
2025-08-19T17:15:00+03:00
происшествия
москва
вадим мошкович
русагро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036352527_0:84:2285:1369_1920x0_80_0_0_4f8439a86d66c94f0cba6aac79865eb3.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Мещанский суд Москвы по ходатайству следствия до конца ноября продлил арест основателю "Русагро" Вадиму Мошковичу по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Продлить меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 ноября 2025 года", - огласила решение судья. Арест также продлили бывшему гендиректору "Русагро" Максиму Басову. Кроме того, до 25 ноября пролонгирован срок следствия по делу. Защита в заседании просила суд приобщить медицинскую документацию о состоянии здоровья Мошковича, сведения озвучены не были. Адвокаты просили избрать подзащитному домашний арест, а также, как и ранее, предлагали внесение за него залога в размере 1 миллиарда рублей. Прокурор сообщил, что в суде не было представлено каких-либо сведений, которые свидетельствовали бы о невозможности содержания Мошковича и Басова под стражей. По словам следователя, по делу выполнен значительный объем следственных действий, однако ещё необходимо провести ряд экспертиз, а также установить иных соучастников. Мошкович и Басов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Вину они не признают. Кроме того, в мае следователь в суде заявила, что против Мошковича возбуждено уголовное дело о даче взятки в особо крупном размере. Изначально по делу проходили двое потерпевших: кипрская компания "Солпро инвестмент лтд", основатель холдинга "Солнечные продукты", бенефициаром которой является Владислав Буров, и компания "Сингента" – российское подразделение нефтехимической и агрохимической китайской компании Sinochem Holdings. Во вторник информированный источник сообщил РИА Новости, что в деле фигурируют уже более 10 компаний, среди которых "Борма", "Отава", "Росток".
https://ria.ru/20250523/samolet-2018575577.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036352527_63:0:2271:1656_1920x0_80_0_0_14040e47a0119608cafd8751f505aeec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, вадим мошкович, русагро
Происшествия, Москва, Вадим Мошкович, Русагро
Суд продлил арест основателю "Русагро" Мошковичу

Суд продлил арест основателю "Русагро" Мошковичу до 25 ноября

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВадим Мошкович в суде. 19 августа 2025
Вадим Мошкович в суде. 19 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Вадим Мошкович в суде. 19 августа 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Мещанский суд Москвы по ходатайству следствия до конца ноября продлил арест основателю "Русагро" Вадиму Мошковичу по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Продлить меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 ноября 2025 года", - огласила решение судья.
Арест также продлили бывшему гендиректору "Русагро" Максиму Басову. Кроме того, до 25 ноября пролонгирован срок следствия по делу.
Защита в заседании просила суд приобщить медицинскую документацию о состоянии здоровья Мошковича, сведения озвучены не были. Адвокаты просили избрать подзащитному домашний арест, а также, как и ранее, предлагали внесение за него залога в размере 1 миллиарда рублей.
Прокурор сообщил, что в суде не было представлено каких-либо сведений, которые свидетельствовали бы о невозможности содержания Мошковича и Басова под стражей.
По словам следователя, по делу выполнен значительный объем следственных действий, однако ещё необходимо провести ряд экспертиз, а также установить иных соучастников.
Мошкович и Басов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Вину они не признают.
Кроме того, в мае следователь в суде заявила, что против Мошковича возбуждено уголовное дело о даче взятки в особо крупном размере.
Изначально по делу проходили двое потерпевших: кипрская компания "Солпро инвестмент лтд", основатель холдинга "Солнечные продукты", бенефициаром которой является Владислав Буров, и компания "Сингента" – российское подразделение нефтехимической и агрохимической китайской компании Sinochem Holdings.
Во вторник информированный источник сообщил РИА Новости, что в деле фигурируют уже более 10 компаний, среди которых "Борма", "Отава", "Росток".
Вадим Мошкович - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Защита основателя "Русагро" отрицает наличие у него самолета Bombardier
23 мая, 07:08
 
ПроисшествияМоскваВадим МошковичРусагро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала