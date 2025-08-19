Рейтинг@Mail.ru
15:28 19.08.2025 (обновлено: 15:32 19.08.2025)
Суд продлил арест экс-гендиру "ВСМПО-Ависма" по делу о мошенничестве
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил до октября арест бывшему гендиректору корпорации "ВСМПО-Ависма" Михаилу Воеводину, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила пресс-служба инстанции."Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил по 29 октября срок содержания под стражей бывшему генеральному директору ПАО "ВСМПО-Ависма" Михаилу Воеводину. Органами предварительного расследования топ-менеджер обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере", – говорится в сообщении.Отмечается, что следователь обратился в суд с ходатайством о продлении ареста обвиняемому, и оно было удовлетворено.Дорогомиловский суд Москвы 27 июня арестовал бывшего гендиректора корпорации "ВСМПО-Ависма" Воеводина по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Также по делу был арестован гендиректор НПО "Вторпромресурсы" Евгений Лысенко."ВСМПО-Ависма" – крупнейший в мире производитель слитков и проката из титановых сплавов. Корпорация глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и выступает для многих компаний основным стратегическим поставщиком изделий из титана. Продукция корпорации широко используется в энергетике, нефтегазовой промышленности, судостроении, медицине, спорте и строительстве.
екатеринбург, всмпо-ависма, москва, происшествия
Екатеринбург, ВСМПО-Ависма, Москва, Происшествия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил до октября арест бывшему гендиректору корпорации "ВСМПО-Ависма" Михаилу Воеводину, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила пресс-служба инстанции.
"Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил по 29 октября срок содержания под стражей бывшему генеральному директору ПАО "ВСМПО-Ависма" Михаилу Воеводину. Органами предварительного расследования топ-менеджер обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере", – говорится в сообщении.
Отмечается, что следователь обратился в суд с ходатайством о продлении ареста обвиняемому, и оно было удовлетворено.
Дорогомиловский суд Москвы 27 июня арестовал бывшего гендиректора корпорации "ВСМПО-Ависма" Воеводина по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Также по делу был арестован гендиректор НПО "Вторпромресурсы" Евгений Лысенко.
"ВСМПО-Ависма" – крупнейший в мире производитель слитков и проката из титановых сплавов. Корпорация глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и выступает для многих компаний основным стратегическим поставщиком изделий из титана. Продукция корпорации широко используется в энергетике, нефтегазовой промышленности, судостроении, медицине, спорте и строительстве.
