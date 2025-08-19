https://ria.ru/20250819/sud-2036310656.html
Суд продлил арест экс-гендиру "ВСМПО-Ависма" по делу о мошенничестве
Суд продлил арест экс-гендиру "ВСМПО-Ависма" по делу о мошенничестве - РИА Новости, 19.08.2025
Суд продлил арест экс-гендиру "ВСМПО-Ависма" по делу о мошенничестве
Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил до октября арест бывшему гендиректору корпорации "ВСМПО-Ависма" Михаилу Воеводину, обвиняемому в мошенничестве в... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T15:28:00+03:00
2025-08-19T15:28:00+03:00
2025-08-19T15:32:00+03:00
екатеринбург
всмпо-ависма
москва
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил до октября арест бывшему гендиректору корпорации "ВСМПО-Ависма" Михаилу Воеводину, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила пресс-служба инстанции."Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил по 29 октября срок содержания под стражей бывшему генеральному директору ПАО "ВСМПО-Ависма" Михаилу Воеводину. Органами предварительного расследования топ-менеджер обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере", – говорится в сообщении.Отмечается, что следователь обратился в суд с ходатайством о продлении ареста обвиняемому, и оно было удовлетворено.Дорогомиловский суд Москвы 27 июня арестовал бывшего гендиректора корпорации "ВСМПО-Ависма" Воеводина по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Также по делу был арестован гендиректор НПО "Вторпромресурсы" Евгений Лысенко."ВСМПО-Ависма" – крупнейший в мире производитель слитков и проката из титановых сплавов. Корпорация глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и выступает для многих компаний основным стратегическим поставщиком изделий из титана. Продукция корпорации широко используется в энергетике, нефтегазовой промышленности, судостроении, медицине, спорте и строительстве.
https://realty.ria.ru/20250819/aganbegjan-2036274728.html
екатеринбург
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_63b6bb15d6d7566731b49d1069b6ad54.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
екатеринбург, всмпо-ависма, москва, происшествия
Екатеринбург, ВСМПО-Ависма, Москва, Происшествия
Суд продлил арест экс-гендиру "ВСМПО-Ависма" по делу о мошенничестве
Суд продлил арест экс-гендиру "ВСМПО-Ависма" Воеводину по делу о мошенничестве
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил до октября арест бывшему гендиректору корпорации "ВСМПО-Ависма" Михаилу Воеводину, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила пресс-служба инстанции.
"Ленинский районный суд Екатеринбурга
продлил по 29 октября срок содержания под стражей бывшему генеральному директору ПАО "ВСМПО-Ависма" Михаилу Воеводину. Органами предварительного расследования топ-менеджер обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере", – говорится в сообщении.
Отмечается, что следователь обратился в суд с ходатайством о продлении ареста обвиняемому, и оно было удовлетворено.
Дорогомиловский суд Москвы
27 июня арестовал бывшего гендиректора корпорации "ВСМПО-Ависма
" Воеводина по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Также по делу был арестован гендиректор НПО "Вторпромресурсы" Евгений Лысенко.
"ВСМПО-Ависма" – крупнейший в мире производитель слитков и проката из титановых сплавов. Корпорация глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и выступает для многих компаний основным стратегическим поставщиком изделий из титана. Продукция корпорации широко используется в энергетике, нефтегазовой промышленности, судостроении, медицине, спорте и строительстве.