Суд продлил арест экс-гендиру "ВСМПО-Ависма" по делу о мошенничестве

екатеринбург

всмпо-ависма

москва

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил до октября арест бывшему гендиректору корпорации "ВСМПО-Ависма" Михаилу Воеводину, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила пресс-служба инстанции."Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил по 29 октября срок содержания под стражей бывшему генеральному директору ПАО "ВСМПО-Ависма" Михаилу Воеводину. Органами предварительного расследования топ-менеджер обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере", – говорится в сообщении.Отмечается, что следователь обратился в суд с ходатайством о продлении ареста обвиняемому, и оно было удовлетворено.Дорогомиловский суд Москвы 27 июня арестовал бывшего гендиректора корпорации "ВСМПО-Ависма" Воеводина по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Также по делу был арестован гендиректор НПО "Вторпромресурсы" Евгений Лысенко."ВСМПО-Ависма" – крупнейший в мире производитель слитков и проката из титановых сплавов. Корпорация глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и выступает для многих компаний основным стратегическим поставщиком изделий из титана. Продукция корпорации широко используется в энергетике, нефтегазовой промышленности, судостроении, медицине, спорте и строительстве.

екатеринбург

москва

