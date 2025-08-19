https://ria.ru/20250819/sud-2036261008.html

Верховный суд оставил в силе приговор Беркович* и Петрийчук*

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Верховный суд России отклонил кассационные жалобы защиты на приговор режиссеру Евгении Беркович* и драматургу Светлане Петрийчук* по делу об оправдании терроризма при постановке пьесы "Финист ясный сокол", передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Приговор 2-го Западного окружного военного суда и апелляционное определение Апелляционного военного суда оставить без изменений, кассационные жалобы – без удовлетворения", - огласила решение судебная коллегия.Осужденные участвовали в заседании по видеосвязи из колоний, где отбывают наказание. Как указала их защита в кассационных жалобах, приговор и апелляционное определение являются незаконными, несправедливыми и чрезмерно суровыми, при рассмотрении дела были допущены существенные нарушения. Они предложили оправдать Петрийчук* и Беркович*, либо прекратить их уголовное преследование, либо направить дело на пересмотр.Беркович* полностью поддержала жалобы своих адвокатов."Нас осудили за спектакль, который суд не посмотрел, а там ещё полтора десятка других нарушений. Это основание не только для оправдания, дело не должно было быть заведено, но третий год мы в тюрьме… Я сейчас нахожусь в плохом физическом и психическом состоянии, у меня тяжелый депрессивный эпизод, психиатра здесь нет, с этим ничего нельзя сделать. У меня нет претензий к колонии, но это колония. Я не могу нормально есть, нормально спать", - заявила она.Петрийчук* выступила более коротко, попросила её оправдать.Прокурор просил суд оставить жалобы без удовлетворения. Приговор, по мнению прокурора, был вынесен с соблюдением принципов равноправия и состязательности сторон, виновность Беркович* и Петрийчук* подтверждена законно собранными доказательствами, они проверены. В обвинительном приговоре дана надлежащая оценка доказательствам, указал он. "Юридическая оценка действий Беркович и Петрийчук* является правильной", - подчеркнул представитель военной прокуратуры.По версии следствия, драматург Петрийчук* подготовила сценарий театральной пьесы "Финист ясный сокол", в котором содержатся признаки оправдания и пропаганды терроризма. Затем Беркович* и Петрийчук* совместно поставили пьесу, публично демонстрируя ее на различных фестивалях, в театрах, а также в интернете.Спектакль повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за адептов радикального ислама и уехать к ним в Сирию. В 2022 году он получил театральную премию "Золотая маска".В июле прошлого года 2-й Западный окружной военный суд приговорил Беркович* и Петрийчук* к шести годам колонии общего режима, а также на три года запретил им администрировать страницы в сети. Апелляционный военный суд в конце декабря смягчил приговор Беркович* до 5 лет и 7 месяцев, Петрийчук* - до 5 лет и 10 месяцев.Беркович* и Петрийчук* вину не признают. По их мнению, проведенная по делу деструктологическая экспертиза является незаконной, деструктология вовсе не считается наукой, а сама пьеса носила антитеррористический характер.* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.

