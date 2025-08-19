https://ria.ru/20250819/sud-2036258403.html

Закон должен сидеть во главе стола, заявили в оппозиции Молдавии

КИШИНЕВ, 19 авг - РИА Новости. Конституционный суд Молдавии оказался под контролем у властей республики, что нарушает любые демократические нормы, заявил бывший генпрокурор, один из лидеров оппозиционного блока "Альтернатива" Александр Стояглогло. Депутаты парламента Молдавии в воскресенье собрались на специальную сессию, чтобы принять присягу нового состава Конституционного суда, церемония присяги заняла менее 15 минут и проходила на фоне протеста патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы". "Закон должен сидеть во главе стола. А не в кармане у власти. Судьи Конституционного суда — не нотариусы правящей партии. Это последние, кто ещё может остановить произвол. Или — если выберут иное — первые, кто его узаконит. Там, где нет доверия и уважения к закону, — не бывает ни правосудия. Ни демократии. Ни будущего", - написал Стояногло в своем Telegram-канале. По его словам, нельзя говорить о порядочности и ответственности, когда парламент и правительство с истёкшими мандатами назначают судей КС, "словно речь идёт о кадровой ротации в райсовете". Существует также мнение Венецианской комиссии, которая рекомендует длительные и неподлежащие продлению мандаты для судей КC — как гарантию их независимости. В крайнем случае, повторное назначение допустимо только после перерыва, исключающего возможность непрерывных сроков, а трое судей были переизбраны повторно. "Какой сигнал мы посылаем сегодня обществу? Что контроль конституционности — это формальность? Или что решение по обращениям уже известно власти — ещё до того, как судьи его вынесут? Одно должно быть ясно: мы молчать не будем. Мы не допустим, чтобы доверие к основам государства разрушалось под аплодисменты и фальшивые улыбки", - подчеркнул Стояногло. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

