Рейтинг@Mail.ru
Закон должен сидеть во главе стола, заявили в оппозиции Молдавии - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:51 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/sud-2036258403.html
Закон должен сидеть во главе стола, заявили в оппозиции Молдавии
Закон должен сидеть во главе стола, заявили в оппозиции Молдавии - РИА Новости, 19.08.2025
Закон должен сидеть во главе стола, заявили в оппозиции Молдавии
Конституционный суд Молдавии оказался под контролем у властей республики, что нарушает любые демократические нормы, заявил бывший генпрокурор, один из лидеров... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T11:51:00+03:00
2025-08-19T11:51:00+03:00
в мире
молдавия
евгения гуцул
венецианская комиссия
московский комсомолец
sputnik молдова
гагаузия
кишинев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873230797_0:148:3114:1900_1920x0_80_0_0_d8b56c5cbfb222fd48301560958d53be.jpg
КИШИНЕВ, 19 авг - РИА Новости. Конституционный суд Молдавии оказался под контролем у властей республики, что нарушает любые демократические нормы, заявил бывший генпрокурор, один из лидеров оппозиционного блока "Альтернатива" Александр Стояглогло. Депутаты парламента Молдавии в воскресенье собрались на специальную сессию, чтобы принять присягу нового состава Конституционного суда, церемония присяги заняла менее 15 минут и проходила на фоне протеста патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы". "Закон должен сидеть во главе стола. А не в кармане у власти. Судьи Конституционного суда — не нотариусы правящей партии. Это последние, кто ещё может остановить произвол. Или — если выберут иное — первые, кто его узаконит. Там, где нет доверия и уважения к закону, — не бывает ни правосудия. Ни демократии. Ни будущего", - написал Стояногло в своем Telegram-канале. По его словам, нельзя говорить о порядочности и ответственности, когда парламент и правительство с истёкшими мандатами назначают судей КС, "словно речь идёт о кадровой ротации в райсовете". Существует также мнение Венецианской комиссии, которая рекомендует длительные и неподлежащие продлению мандаты для судей КC — как гарантию их независимости. В крайнем случае, повторное назначение допустимо только после перерыва, исключающего возможность непрерывных сроков, а трое судей были переизбраны повторно. "Какой сигнал мы посылаем сегодня обществу? Что контроль конституционности — это формальность? Или что решение по обращениям уже известно власти — ещё до того, как судьи его вынесут? Одно должно быть ясно: мы молчать не будем. Мы не допустим, чтобы доверие к основам государства разрушалось под аплодисменты и фальшивые улыбки", - подчеркнул Стояногло. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250819/vybory-2036237556.html
https://ria.ru/20250819/uchastok-2036245495.html
молдавия
гагаузия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873230797_193:0:2922:2047_1920x0_80_0_0_588535001070d7ee4dbc5054a66ee1e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, евгения гуцул, венецианская комиссия, московский комсомолец, sputnik молдова, гагаузия, кишинев
В мире, Молдавия, Евгения Гуцул, Венецианская комиссия, Московский комсомолец, Sputnik Молдова, Гагаузия, Кишинев
Закон должен сидеть во главе стола, заявили в оппозиции Молдавии

Стояглогло: Конституционный суд Молдавии оказался под контролем властей

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Флаг Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 19 авг - РИА Новости. Конституционный суд Молдавии оказался под контролем у властей республики, что нарушает любые демократические нормы, заявил бывший генпрокурор, один из лидеров оппозиционного блока "Альтернатива" Александр Стояглогло.
Депутаты парламента Молдавии в воскресенье собрались на специальную сессию, чтобы принять присягу нового состава Конституционного суда, церемония присяги заняла менее 15 минут и проходила на фоне протеста патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы".
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Власти Молдавии хотят любой ценой остаться у штурвала, заявил депутат
Вчера, 10:19
"Закон должен сидеть во главе стола. А не в кармане у власти. Судьи Конституционного суда — не нотариусы правящей партии. Это последние, кто ещё может остановить произвол. Или — если выберут иное — первые, кто его узаконит. Там, где нет доверия и уважения к закону, — не бывает ни правосудия. Ни демократии. Ни будущего", - написал Стояногло в своем Telegram-канале.
По его словам, нельзя говорить о порядочности и ответственности, когда парламент и правительство с истёкшими мандатами назначают судей КС, "словно речь идёт о кадровой ротации в райсовете". Существует также мнение Венецианской комиссии, которая рекомендует длительные и неподлежащие продлению мандаты для судей КC — как гарантию их независимости. В крайнем случае, повторное назначение допустимо только после перерыва, исключающего возможность непрерывных сроков, а трое судей были переизбраны повторно.
"Какой сигнал мы посылаем сегодня обществу? Что контроль конституционности — это формальность? Или что решение по обращениям уже известно власти — ещё до того, как судьи его вынесут? Одно должно быть ясно: мы молчать не будем. Мы не допустим, чтобы доверие к основам государства разрушалось под аплодисменты и фальшивые улыбки", - подчеркнул Стояногло.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Мужчина голосует на избирательном участке в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Приднестровье попросило ЦИК Молдавии открыть больше избирательных участков
Вчера, 10:51
 
В миреМолдавияЕвгения ГуцулВенецианская комиссияМосковский комсомолецSputnik МолдоваГагаузияКишинев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала