Суд оштрафовал "Почту России" на 230 миллионов рублей - РИА Новости, 19.08.2025
09:15 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/sud-2036224010.html
Суд оштрафовал "Почту России" на 230 миллионов рублей
Суд оштрафовал "Почту России" на 230 миллионов рублей - РИА Новости, 19.08.2025
Суд оштрафовал "Почту России" на 230 миллионов рублей
Мировой судья города Москвы оштрафовал АО "Почта России" на 230,6 миллиона рублей за ненадлежащую модернизацию почтовых отделений по состоянию на начало 2024 и... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T09:15:00+03:00
2025-08-19T09:15:00+03:00
россия
москва
владимир путин
почта россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976740734_0:162:2983:1840_1920x0_80_0_0_2d80e653174fb99428424706a10aad82.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Мировой судья города Москвы оштрафовал АО "Почта России" на 230,6 миллиона рублей за ненадлежащую модернизацию почтовых отделений по состоянию на начало 2024 и 2025 годов, решение принято на основании дела об административном правонарушении, возбужденного Счетной палатой по итогам проверки в Минцифры, сообщает Счетная палата РФ. "14 августа 2025 года мировой судья г. Москвы на основании дела об административном правонарушении, возбужденного Счетной палатой, оштрафовал АО "Почта России" на 230 млн рублей за нарушение условий предоставления бюджетных инвестиций, выделенных обществу на приведение в нормативное состояние и модернизацию отделений почтовой связи, расположенных в сельской местности, а также в труднодоступных местностях. Соответствующее дело об административном правонарушении возбуждено Счетной палатой по итогам проверки в Минцифры России", - говорится в пресс-релизе Счетной палаты. Так, "Почта России" до 31 декабря 2023 года и 31 декабря 2024 года должна была модернизировать не менее 1 282 и 773 отделений почтовой связи соответственно. "Как показала проверка, фактически на 1 января 2024 года было модернизировано 767 отделений почтовой связи, а на 1 января 2025 года – 664 отделения. При этом отчеты о достижении результата предоставления бюджетных инвестиций, направленные обществом в Минцифры России, содержали недостоверные данные о количестве модернизированных объектов", - сказано в релизе. На основании установленных нарушений инспекторами Счетной палаты было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном КоАП РФ, отмечает ведомство. "По результатам его рассмотрения мировой судья постановил признать АО "Почта России" "виновным в совершении административного правонарушения" и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 230,6 млн рублей", - указали в Счетной палате. В начале августа Счетная палата РФ сообщила о результатах исполнения Минцифры РФ бюджета в 2024 году. В отчете Счетная палата указала на недостаточный контроль Минцифры за достижением юридическими лицами результатов предоставления им бюджетных инвестиций. В 2021 году президент Владимир Путин поручил отремонтировать более 25 тысяч почтовых отделений до 2025 года, в 2024 году он продлил программу модернизации до 2030 года. По итогам проверки контрольное ведомство установило, что АО "Почта России" не обеспечило в установленный срок (31 декабря 2024 года) модернизацию 773 отделений почтовой связи.
россия
москва
Новости
Суд оштрафовал "Почту России" на 230 миллионов рублей

Суд оштрафовал Почту России на 230 млн рублей за ненадлежащую модернизацию

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Отделение "Почты России" в Москве
Отделение Почты России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Отделение "Почты России" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Мировой судья города Москвы оштрафовал АО "Почта России" на 230,6 миллиона рублей за ненадлежащую модернизацию почтовых отделений по состоянию на начало 2024 и 2025 годов, решение принято на основании дела об административном правонарушении, возбужденного Счетной палатой по итогам проверки в Минцифры, сообщает Счетная палата РФ.
"14 августа 2025 года мировой судья г. Москвы на основании дела об административном правонарушении, возбужденного Счетной палатой, оштрафовал АО "Почта России" на 230 млн рублей за нарушение условий предоставления бюджетных инвестиций, выделенных обществу на приведение в нормативное состояние и модернизацию отделений почтовой связи, расположенных в сельской местности, а также в труднодоступных местностях. Соответствующее дело об административном правонарушении возбуждено Счетной палатой по итогам проверки в Минцифры России", - говорится в пресс-релизе Счетной палаты.
Так, "Почта России" до 31 декабря 2023 года и 31 декабря 2024 года должна была модернизировать не менее 1 282 и 773 отделений почтовой связи соответственно. "Как показала проверка, фактически на 1 января 2024 года было модернизировано 767 отделений почтовой связи, а на 1 января 2025 года – 664 отделения. При этом отчеты о достижении результата предоставления бюджетных инвестиций, направленные обществом в Минцифры России, содержали недостоверные данные о количестве модернизированных объектов", - сказано в релизе.
На основании установленных нарушений инспекторами Счетной палаты было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном КоАП РФ, отмечает ведомство. "По результатам его рассмотрения мировой судья постановил признать АО "Почта России" "виновным в совершении административного правонарушения" и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 230,6 млн рублей", - указали в Счетной палате.
В начале августа Счетная палата РФ сообщила о результатах исполнения Минцифры РФ бюджета в 2024 году. В отчете Счетная палата указала на недостаточный контроль Минцифры за достижением юридическими лицами результатов предоставления им бюджетных инвестиций. В 2021 году президент Владимир Путин поручил отремонтировать более 25 тысяч почтовых отделений до 2025 года, в 2024 году он продлил программу модернизации до 2030 года.
По итогам проверки контрольное ведомство установило, что АО "Почта России" не обеспечило в установленный срок (31 декабря 2024 года) модернизацию 773 отделений почтовой связи.
