Стубб оправдался за свое высказывание о договоренностях 1944 года

Стубб оправдался за свое высказывание о договоренностях 1944 года

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб оправдался за свое высказывание о том, что ситуация на Украине сейчас схожа с положением Финляндии в 1944 году, и заявил, что не имел в виду территориальные уступки для Украины. Стубб в начале встречи президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами и Зеленским в Белом доме выразил уверенность, что решение конфликта в 2025 году будет найдено, так же как оно было найдено в 1944 году. После этого, отвечая на вопрос журналиста, имел ли он в виду, что Украина должна пойти на территориальные уступки по примеру Финляндии, сказал: "конечно нет". "Ситуация в 1944 году была совершенно другой. Тогда Финляндия была одной из сторон. Не было выбора. Я много говорил о трех краеугольных камнях государства: независимость, суверенитет, то есть право на самоопределение, и территориальная целостность. В 1944 году Финляндия сохранила независимость, но потеряла суверенитет и территории. Наша цель, конечно, обеспечить сохранение суверенитета Украины и территориальной целостности в долгосрочной перспективе. То есть, между этими ситуациями нет никакого сходства", — сказал Стубб на пресс-конференции после встречи в Белом доме. Трансляцию вели финские СМИ. Девятнадцатого сентября 1944 года СССР и Великобритания с одной стороны и Финляндия — с другой подписали Московское перемирие, фактически завершившее советско-финскую войну 1941-1944 годов. Одним из условий Московского перемирия было установление границы в соответствии с мирным договором 1940 года, по которому Финляндия уступила СССР около десятой части своей территории и обязалась не участвовать во враждебных СССР коалициях. В соответствии с договором граница на Карельском перешейке была отодвинута от Ленинграда на 120-130 километров. К Советскому Союзу отошли весь Карельский перешеек с Выборгом, Выборгский залив с островами, западное и северное побережья Ладожского озера, ряд островов в Финском заливе, часть полуостровов Рыбачий и Средний.

