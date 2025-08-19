СМИ: Стармер заявил, что на встрече в Белом доме договорились о многом
CNN: Стармер заявил, что на встрече в Белом доме договорились о многом
© Getty Images / Win McNameeПремьер-министр Великобритании Кир Стармер на встрече с президентом США Дональдом Трампом, европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме
© Getty Images / Win McNamee
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на встрече с президентом США Дональдом Трампом, европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Премьер-министр Британии Кир Стармер после переговоров в Белом доме заявил, что на встрече удалось договориться "о многом", сообщает телеканал CNN.
"Премьер-министр Великобритании сделал краткий комментарий, покидая Овальный кабинет... На вопрос CNN, о чем именно договорились, Стармер ответил: "О многом", - говорится в сообщении телеканала.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.