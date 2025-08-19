https://ria.ru/20250819/starmer-2036192097.html

СМИ: Стармер заявил, что на встрече в Белом доме договорились о многом

СМИ: Стармер заявил, что на встрече в Белом доме договорились о многом - РИА Новости, 19.08.2025

СМИ: Стармер заявил, что на встрече в Белом доме договорились о многом

Премьер-министр Британии Кир Стармер после переговоров в Белом доме заявил, что на встрече удалось договориться "о многом", сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T01:47:00+03:00

2025-08-19T01:47:00+03:00

2025-08-19T10:19:00+03:00

в мире

россия

украина

венгрия

кир стармер

владимир зеленский

дональд трамп

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036236915_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a4c79ff9aaf016389da5fbac34e4a329.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Премьер-министр Британии Кир Стармер после переговоров в Белом доме заявил, что на встрече удалось договориться "о многом", сообщает телеканал CNN. "Премьер-министр Великобритании сделал краткий комментарий, покидая Овальный кабинет... На вопрос CNN, о чем именно договорились, Стармер ответил: "О многом", - говорится в сообщении телеканала. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.

https://ria.ru/20250819/tramp-2036189685.html

россия

украина

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, венгрия, кир стармер, владимир зеленский, дональд трамп, евросоюз, смоленская аэс, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)