СМИ: Стармер заявил, что на встрече в Белом доме договорились о многом
01:47 19.08.2025 (обновлено: 10:19 19.08.2025)
СМИ: Стармер заявил, что на встрече в Белом доме договорились о многом
Премьер-министр Британии Кир Стармер после переговоров в Белом доме заявил, что на встрече удалось договориться "о многом", сообщает телеканал CNN.
в мире
россия
украина
венгрия
кир стармер
владимир зеленский
дональд трамп
евросоюз
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Премьер-министр Британии Кир Стармер после переговоров в Белом доме заявил, что на встрече удалось договориться "о многом", сообщает телеканал CNN. "Премьер-министр Великобритании сделал краткий комментарий, покидая Овальный кабинет... На вопрос CNN, о чем именно договорились, Стармер ответил: "О многом", - говорится в сообщении телеканала. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
в мире, россия, украина, венгрия, кир стармер, владимир зеленский, дональд трамп, евросоюз, смоленская аэс, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Россия, Украина, Венгрия, Кир Стармер, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Евросоюз, Смоленская АЭС, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
© Getty Images / Win McNameeПремьер-министр Великобритании Кир Стармер на встрече с президентом США Дональдом Трампом, европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на встрече с президентом США Дональдом Трампом, европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Премьер-министр Британии Кир Стармер после переговоров в Белом доме заявил, что на встрече удалось договориться "о многом", сообщает телеканал CNN.
"Премьер-министр Великобритании сделал краткий комментарий, покидая Овальный кабинет... На вопрос CNN, о чем именно договорились, Стармер ответил: "О многом", - говорится в сообщении телеканала.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
Трамп подвел итоги встречи с Зеленским и лидерами Европы
