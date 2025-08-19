Рейтинг@Mail.ru
"История запомнит". СМИ раскрыли, как Трамп унизил европейцев
23:29 19.08.2025
"История запомнит". СМИ раскрыли, как Трамп унизил европейцев
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не собирается позволять Евросоюзу играть какую-либо заметную роль в урегулировании на Украине, считает колумнист Boulevard Voltaire Стефан Бюфто."Трамп, сделавший мир главной целью своего президентства, решил, что война Запада с Россией в поддержку Украины привела лишь к гибели тысяч молодых людей, и пытается положить конец конфликту напрямую через контакты с Путиным. &lt;…&gt; Европу свели до роли зрительницы дипломатического балета, который проходит без ее участия", — пишет он.По мнению издания, Евросоюз оказался неспособным предотвратить или предсказать войну и продемонстрировал, что "европейский суверенитет" — всего-навсего иллюзия."История запомнит, что в трагедии украинского конфликта Европейский союз не предпринял ничего, кроме как, возможно, продлил его и подливал масло в огонь", — резюмируется в материале.В понедельник Трамп провел в Белом доме переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не собирается позволять Евросоюзу играть какую-либо заметную роль в урегулировании на Украине, считает колумнист Boulevard Voltaire Стефан Бюфто.
"Трамп, сделавший мир главной целью своего президентства, решил, что война Запада с Россией в поддержку Украины привела лишь к гибели тысяч молодых людей, и пытается положить конец конфликту напрямую через контакты с Путиным. <…> Европу свели до роли зрительницы дипломатического балета, который проходит без ее участия", — пишет он.
По мнению издания, Евросоюз оказался неспособным предотвратить или предсказать войну и продемонстрировал, что "европейский суверенитет" — всего-навсего иллюзия.
"История запомнит, что в трагедии украинского конфликта Европейский союз не предпринял ничего, кроме как, возможно, продлил его и подливал масло в огонь", — резюмируется в материале.
В понедельник Трамп провел в Белом доме переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.
В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
 
