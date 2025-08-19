https://ria.ru/20250819/ssha-2036401916.html

"История запомнит". СМИ раскрыли, как Трамп унизил европейцев

"История запомнит". СМИ раскрыли, как Трамп унизил европейцев - РИА Новости, 19.08.2025

"История запомнит". СМИ раскрыли, как Трамп унизил европейцев

Президент США Дональд Трамп не собирается позволять Евросоюзу играть какую-либо заметную роль в урегулировании на Украине, считает колумнист Boulevard Voltaire... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T23:29:00+03:00

2025-08-19T23:29:00+03:00

2025-08-19T23:29:00+03:00

в мире

украина

сша

россия

дональд трамп

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036242513_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1439633720c2399020287bbd6673335b.jpg

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не собирается позволять Евросоюзу играть какую-либо заметную роль в урегулировании на Украине, считает колумнист Boulevard Voltaire Стефан Бюфто."Трамп, сделавший мир главной целью своего президентства, решил, что война Запада с Россией в поддержку Украины привела лишь к гибели тысяч молодых людей, и пытается положить конец конфликту напрямую через контакты с Путиным. <…> Европу свели до роли зрительницы дипломатического балета, который проходит без ее участия", — пишет он.По мнению издания, Евросоюз оказался неспособным предотвратить или предсказать войну и продемонстрировал, что "европейский суверенитет" — всего-навсего иллюзия."История запомнит, что в трагедии украинского конфликта Европейский союз не предпринял ничего, кроме как, возможно, продлил его и подливал масло в огонь", — резюмируется в материале.В понедельник Трамп провел в Белом доме переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.

https://ria.ru/20250819/ssha-2036384118.html

https://ria.ru/20250819/uslovie-2036246433.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский