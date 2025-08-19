Рейтинг@Mail.ru
В США назвали визит Путина историческим событием
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:46 19.08.2025
В США назвали визит Путина историческим событием
Приезд президента России Владимира Путина в США является историческим моментом и демонстрирует приверженность дипломатии, заявил в беседе с РИА Новости...
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
украина
владимир путин
кит келлог
марко рубио
ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Приезд президента России Владимира Путина в США является историческим моментом и демонстрирует приверженность дипломатии, заявил в беседе с РИА Новости американский журналист и основатель независимого издания Grayzone Макс Блюменталь. "Приём Владимира Путина и министра иностранных дел (РФ Сергея - ред.) Лаврова на территории США был историческим событием и чрезвычайно позитивным, потому что это показывает хотя бы некоторую приверженность дипломатии", - отметил он, комментируя итоги саммита президентов на Аляске. По словам Блюменталя, усилия Трампа по диалогу с Москвой могут попытаться сорвать европейские государства, Киев, спецпосланник США по Украине Кит Келлог и, возможно, сторонники госсекретаря Марко Рубио. "Поэтому всё зависит от того, сможет ли Трамп опереться на так называемую "фракцию (вице-президента США Джей Ди - ред.) Вэнса" внутри своей администрации, которая выступает за завершение конфликта", - добавил журналист. Путин и Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
сша
россия
украина
в мире, сша, россия, украина, владимир путин, кит келлог, марко рубио, встреча путина и трампа на аляске
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Владимир Путин, Кит Келлог, Марко Рубио, Встреча Путина и Трампа на Аляске
В США назвали визит Путина историческим событием

Журналист Блюменталь назвал визит Путина в США историческим событием

© РИА Новости / POOLПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске
© РИА Новости / POOL
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске
ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Приезд президента России Владимира Путина в США является историческим моментом и демонстрирует приверженность дипломатии, заявил в беседе с РИА Новости американский журналист и основатель независимого издания Grayzone Макс Блюменталь.
"Приём Владимира Путина и министра иностранных дел (РФ Сергея - ред.) Лаврова на территории США был историческим событием и чрезвычайно позитивным, потому что это показывает хотя бы некоторую приверженность дипломатии", - отметил он, комментируя итоги саммита президентов на Аляске.
По словам Блюменталя, усилия Трампа по диалогу с Москвой могут попытаться сорвать европейские государства, Киев, спецпосланник США по Украине Кит Келлог и, возможно, сторонники госсекретаря Марко Рубио.
"Поэтому всё зависит от того, сможет ли Трамп опереться на так называемую "фракцию (вице-президента США Джей Ди - ред.) Вэнса" внутри своей администрации, которая выступает за завершение конфликта", - добавил журналист.
Путин и Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Владимир Путин, Кит Келлог, Марко Рубио, Встреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
