Встреча Путина и Зеленского уже готовится, утверждают в Белом доме
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
20:43 19.08.2025
Встреча Путина и Зеленского уже готовится, утверждают в Белом доме
Подготовка к возможной встрече президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского ведется, утверждает пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир путин
владимир зеленский
украина
сша
ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Подготовка к возможной встрече президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского ведется, утверждает пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "И, как я понимаю, подготовка к этой встрече уже ведется", – сказала Левитт в ходе брифинга для журналистов.
россия
украина
сша
Встреча Путина и Зеленского уже готовится, утверждают в Белом доме

ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Подготовка к возможной встрече президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского ведется, утверждает пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"И, как я понимаю, подготовка к этой встрече уже ведется", – сказала Левитт в ходе брифинга для журналистов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Трамп отправил Зеленского на встречу с Путиным
Вчера, 08:00
 
