Встреча Путина и Зеленского уже готовится, утверждают в Белом доме

Подготовка к возможной встрече президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского ведется, утверждает пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 19.08.2025

ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Подготовка к возможной встрече президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского ведется, утверждает пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "И, как я понимаю, подготовка к этой встрече уже ведется", – сказала Левитт в ходе брифинга для журналистов.

