https://ria.ru/20250819/ssha-2036390209.html
Встреча Путина и Зеленского уже готовится, утверждают в Белом доме
Встреча Путина и Зеленского уже готовится, утверждают в Белом доме - РИА Новости, 19.08.2025
Встреча Путина и Зеленского уже готовится, утверждают в Белом доме
Подготовка к возможной встрече президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского ведется, утверждает пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T20:43:00+03:00
2025-08-19T20:43:00+03:00
2025-08-19T20:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир путин
владимир зеленский
украина
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581190667_0:75:3071:1802_1920x0_80_0_0_39b5904a258abc54c3f02ae61fdd4458.jpg
ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Подготовка к возможной встрече президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского ведется, утверждает пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "И, как я понимаю, подготовка к этой встрече уже ведется", – сказала Левитт в ходе брифинга для журналистов.
https://ria.ru/20250819/tramp-2036214868.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581190667_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_bd6ac8ba96479b89373c567117374a6f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, владимир путин, владимир зеленский, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Украина, США
Встреча Путина и Зеленского уже готовится, утверждают в Белом доме
Левитт заявила о подготовке к возможной встрече Путина и Зеленского