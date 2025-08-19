Рейтинг@Mail.ru
В США назвали три варианта гарантий безопасности для Украины
20:05 19.08.2025 (обновлено: 20:34 19.08.2025)
В США назвали три варианта гарантий безопасности для Украины
В США назвали три варианта гарантий безопасности для Украины
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Никто публично не раскрывал, как могут выглядеть гарантии безопасности для Украины, но есть несколько вариантов с участием западного военного контингента, считает обозреватель The New York Times Дэвид Сангер."Один из них предполагает размещение полноценных миротворческих сил, дополняющих ВСУ. Они будут созданы исключительно в оборонительных целях &lt;…&gt; с целью сдерживания России", — утверждает издание.Второй вариант — это так называемые силы прикрытия, или "растяжки", уступающие в численности первому варианту. Они не смогут оказать серьезного сопротивления, но расчет заключается в том, что Россия не станет атаковать Украину, если это будет угрожать находящимся там европейцам. По мнению автора статьи, это рискованная идея."Третий вариант – создание "сил наблюдения". Их численность может достигать несколько сотен военных, что недостаточно для организации сильной обороны. Их задача заключается в оповещении в случае начала боевых действий", — говорится в публикации.Накануне президент США Трамп провел в Белом доме переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили обмен территориями и предоставление Киеву гарантий.В понедельник Трамп заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на Украине. При этом он исключил нахождение там американских войск во время своего президентства.Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнял российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД России также назвали планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину провокационным шагом, направленным на поддержание нездоровых иллюзий у киевских властей.
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Никто публично не раскрывал, как могут выглядеть гарантии безопасности для Украины, но есть несколько вариантов с участием западного военного контингента, считает обозреватель The New York Times Дэвид Сангер.
"Один из них предполагает размещение полноценных миротворческих сил, дополняющих ВСУ. Они будут созданы исключительно в оборонительных целях <…> с целью сдерживания России", — утверждает издание.
Второй вариант — это так называемые силы прикрытия, или "растяжки", уступающие в численности первому варианту. Они не смогут оказать серьезного сопротивления, но расчет заключается в том, что Россия не станет атаковать Украину, если это будет угрожать находящимся там европейцам. По мнению автора статьи, это рискованная идея.
"Третий вариант – создание "сил наблюдения". Их численность может достигать несколько сотен военных, что недостаточно для организации сильной обороны. Их задача заключается в оповещении в случае начала боевых действий", — говорится в публикации.
Накануне президент США Трамп провел в Белом доме переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили обмен территориями и предоставление Киеву гарантий.
В понедельник Трамп заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на Украине. При этом он исключил нахождение там американских войск во время своего президентства.
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнял российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД России также назвали планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину провокационным шагом, направленным на поддержание нездоровых иллюзий у киевских властей.
