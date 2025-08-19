В США показали депортацию украинских мигрантов
Таможенно-пограничная служба США показала первые фото депортированных украинцев
© Фото : U.S. Immigration and Customs Enforcement/X
© Фото : U.S. Immigration and Customs Enforcement/X
Украинские иммигранты после возвращения из США
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Таможенно-пограничная служба США (ICE) в соцсети X опубликовала снимки депортированных из страны граждан Украины.
"Это фотографии украинских иммигрантов, снятые в первые минуты их возвращения домой из Соединенных Штатов", — говорится в официальном аккаунте службы.
Ранее в августе The Wall Street Journal сообщила, что около 120 тысяч украинцев, бежавших в США за последние два года, начнут постепенно терять гуманитарную защиту. По данным издания, речь может идти о тех, кто прибыл в США по программе "Единение ради Украины".
"Единение ради Украины" запустили 21 апреля 2022 года как часть обязательств администрации Джо Байдена по предоставлению убежища украинцам. Программа позволяет украинским гражданам и членам их семей въехать в США на срок до двух лет при наличии американского спонсора, готового оказывать им финансовую помощь на все время пребывания.
Сразу после возвращения в Белый дом Дональд Трамп подписал несколько указов по борьбе с нелегальной миграцией. По его мнению, многие программы в этой области изначально были незаконными. После этого, как писала The New York Times, Министерство внутренней безопасности США распорядилось приостановить въезд в страну мигрантов, в том числе украинцев.