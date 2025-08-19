https://ria.ru/20250819/ssha-2036377901.html

В США показали депортацию украинских мигрантов

В США показали депортацию украинских мигрантов - РИА Новости, 19.08.2025

В США показали депортацию украинских мигрантов

Таможенно-пограничная служба США (ICE) в соцсети X опубликовала снимки депортированных из страны граждан Украины. РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T19:00:00+03:00

2025-08-19T19:00:00+03:00

2025-08-19T20:57:00+03:00

в мире

сша

украина

дональд трамп

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036374894_0:223:1466:1048_1920x0_80_0_0_a01be0a80cdfc4509c0bd7e373ff246e.jpg

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Таможенно-пограничная служба США (ICE) в соцсети X опубликовала снимки депортированных из страны граждан Украины."Это фотографии украинских иммигрантов, снятые в первые минуты их возвращения домой из Соединенных Штатов", — говорится в официальном аккаунте службы.Ранее в августе The Wall Street Journal сообщила, что около 120 тысяч украинцев, бежавших в США за последние два года, начнут постепенно терять гуманитарную защиту. По данным издания, речь может идти о тех, кто прибыл в США по программе "Единение ради Украины"."Единение ради Украины" запустили 21 апреля 2022 года как часть обязательств администрации Джо Байдена по предоставлению убежища украинцам. Программа позволяет украинским гражданам и членам их семей въехать в США на срок до двух лет при наличии американского спонсора, готового оказывать им финансовую помощь на все время пребывания.Сразу после возвращения в Белый дом Дональд Трамп подписал несколько указов по борьбе с нелегальной миграцией. По его мнению, многие программы в этой области изначально были незаконными. После этого, как писала The New York Times, Министерство внутренней безопасности США распорядилось приостановить въезд в страну мигрантов, в том числе украинцев.

https://ria.ru/20250819/orban-2036351238.html

https://ria.ru/20250819/tramp-2036339841.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, дональд трамп, джо байден