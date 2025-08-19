Рейтинг@Mail.ru
Мединский прокомментировал фото Трампа и Зеленского из Овального кабинета - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:23 19.08.2025 (обновлено: 19:33 19.08.2025)
https://ria.ru/20250819/ssha-2036308221.html
Мединский прокомментировал фото Трампа и Зеленского из Овального кабинета
Мединский прокомментировал фото Трампа и Зеленского из Овального кабинета - РИА Новости, 19.08.2025
Мединский прокомментировал фото Трампа и Зеленского из Овального кабинета
Помощник президента РФ Владимир Мединский прокомментировал фото лидера США Дональда Трампа и Владимира Зеленского из Овального кабинета, назвав любопытным тот... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T15:23:00+03:00
2025-08-19T19:33:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
владимир мединский
дональд трамп
владимир зеленский
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036178379_0:909:1766:1902_1920x0_80_0_0_532ce16a678400b6a28c5775a39da5cd.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский прокомментировал фото лидера США Дональда Трампа и Владимира Зеленского из Овального кабинета, назвав любопытным тот факт, что название Украины на карте поместилось только на ее западной части, и вспомнив о связи бывших президентов США, чьи портреты попали в кадр, с историей России. "Любопытно: на фото слово Ukraine поместилось только на левой – западной части карты", - написал Мединский в своем Telegram-канале. Также он обратил внимание на попавшие в кадр портреты бывших президентов США. "Интересное фото. Приглядимся к портретам президентов США. А.Линкольн, У.Грант (период Гражданской войны в США), Дж.Вашингтон (война за независимость)", - написал Мединский, отметив, что исторически всех троих объединяет роль России в судьбе Америки. Помощник президента РФ напомнил о событиях 1780 года, когда императрица Екатерина II провозгласила Декларацию о вооруженном морском нейтралитете, обращенную к дворам Лондона, Версаля и Мадрида. "Росчерком пера императрица, без ведома которой "ни одна пушка не смела выстрелить в Европе", избавила новорожденные Соединенные Штаты от английской морской блокады", - указал Мединский. Он напомнил также о событиях 1863 года, когда император Александр II направил две военные эскадры "охранять Атлантическое и Тихоокеанское побережье США". В этом контексте Мединский привел высказывание Александра Горчакова, который в те годы возглавлял министерство иностранных дел Российской империи: "Превыше всего мы желаем сохранения неразделенной нации". Помощник президента РФ отметил, что тогда эскадра адмирала Степана Лесовского встала на рейде Нью-Йорка, эскадра адмирала Андрея Попова - в Сан-Франциско. "Это называлось "демонстрацией флага": готовность к действиям по защите США. Флаг был Андреевский", - подчеркнул Мединский.
https://ria.ru/20250819/tramp-2036306407.html
https://ria.ru/20250819/tramp-2036306772.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036178379_0:561:1766:1886_1920x0_80_0_0_f59081ed8173a75389acfd634c829eb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, украина, владимир мединский, дональд трамп, владимир зеленский, встреча путина и трампа на аляске
В мире, США, Россия, Украина, Владимир Мединский, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Мединский прокомментировал фото Трампа и Зеленского из Овального кабинета

Мединский: надпись Ukraine поместили лишь в западной части карты в Белом доме

© Фото : Dan Scavino Замглавы аппарата Белого дома показал фото из Овального кабинета, где видна карта Украины
Замглавы аппарата Белого дома показал фото из Овального кабинета, где видна карта Украины - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© Фото : Dan Scavino
Замглавы аппарата Белого дома показал фото из Овального кабинета, где видна карта Украины
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский прокомментировал фото лидера США Дональда Трампа и Владимира Зеленского из Овального кабинета, назвав любопытным тот факт, что название Украины на карте поместилось только на ее западной части, и вспомнив о связи бывших президентов США, чьи портреты попали в кадр, с историей России.
"Любопытно: на фото слово Ukraine поместилось только на левой – западной части карты", - написал Мединский в своем Telegram-канале.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Трамп назвал Россию могущественной державой
Вчера, 15:19
Также он обратил внимание на попавшие в кадр портреты бывших президентов США.
"Интересное фото. Приглядимся к портретам президентов США. А.Линкольн, У.Грант (период Гражданской войны в США), Дж.Вашингтон (война за независимость)", - написал Мединский, отметив, что исторически всех троих объединяет роль России в судьбе Америки.
Помощник президента РФ напомнил о событиях 1780 года, когда императрица Екатерина II провозгласила Декларацию о вооруженном морском нейтралитете, обращенную к дворам Лондона, Версаля и Мадрида.
"Росчерком пера императрица, без ведома которой "ни одна пушка не смела выстрелить в Европе", избавила новорожденные Соединенные Штаты от английской морской блокады", - указал Мединский.
Он напомнил также о событиях 1863 года, когда император Александр II направил две военные эскадры "охранять Атлантическое и Тихоокеанское побережье США". В этом контексте Мединский привел высказывание Александра Горчакова, который в те годы возглавлял министерство иностранных дел Российской империи: "Превыше всего мы желаем сохранения неразделенной нации".
Помощник президента РФ отметил, что тогда эскадра адмирала Степана Лесовского встала на рейде Нью-Йорка, эскадра адмирала Андрея Попова - в Сан-Франциско.
"Это называлось "демонстрацией флага": готовность к действиям по защите США. Флаг был Андреевский", - подчеркнул Мединский.
Встреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
На Западе высмеяли фото со встречи лидеров ЕС с Трампом в Белом доме
Вчера, 15:20
 
В миреСШАРоссияУкраинаВладимир МединскийДональд ТрампВладимир ЗеленскийВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала