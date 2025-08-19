Мединский прокомментировал фото Трампа и Зеленского из Овального кабинета

https://ria.ru/20250819/ssha-2036308221.html
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский прокомментировал фото лидера США Дональда Трампа и Владимира Зеленского из Овального кабинета, назвав любопытным тот факт, что название Украины на карте поместилось только на ее западной части, и вспомнив о связи бывших президентов США, чьи портреты попали в кадр, с историей России. "Любопытно: на фото слово Ukraine поместилось только на левой – западной части карты", - написал Мединский в своем Telegram-канале. Также он обратил внимание на попавшие в кадр портреты бывших президентов США. "Интересное фото. Приглядимся к портретам президентов США. А.Линкольн, У.Грант (период Гражданской войны в США), Дж.Вашингтон (война за независимость)", - написал Мединский, отметив, что исторически всех троих объединяет роль России в судьбе Америки. Помощник президента РФ напомнил о событиях 1780 года, когда императрица Екатерина II провозгласила Декларацию о вооруженном морском нейтралитете, обращенную к дворам Лондона, Версаля и Мадрида. "Росчерком пера императрица, без ведома которой "ни одна пушка не смела выстрелить в Европе", избавила новорожденные Соединенные Штаты от английской морской блокады", - указал Мединский. Он напомнил также о событиях 1863 года, когда император Александр II направил две военные эскадры "охранять Атлантическое и Тихоокеанское побережье США". В этом контексте Мединский привел высказывание Александра Горчакова, который в те годы возглавлял министерство иностранных дел Российской империи: "Превыше всего мы желаем сохранения неразделенной нации". Помощник президента РФ отметил, что тогда эскадра адмирала Степана Лесовского встала на рейде Нью-Йорка, эскадра адмирала Андрея Попова - в Сан-Франциско. "Это называлось "демонстрацией флага": готовность к действиям по защите США. Флаг был Андреевский", - подчеркнул Мединский.
